V ruskih napadih v regiji Dnipropetrovsk več mrtvih in ranjenih

V ruskem bombardiranju ukrajinskega mesta Samar so bili po navedbah regionalnih oblasti danes ubiti najmanj trije ljudje, 14 jih je bilo ranjenih. Mesto leži v osrednji ukrajinski regiji Dnipropetrovsk, v katero poskušajo ruske sile prodreti prvič od začetka invazije na Ukrajino pred tremi leti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mesto Samar, kjer je pred rusko invazijo živelo 70 tisoč ljudi, je bilo tarča ruskih napadov že v torek. Pri tem sta bila po navedbah guvernerja regije Sergija Lisaka ubita dva človeka, več pa jih je bilo ranjenih. Danes so, kot je sporočil na Telegramu, napadi zahtevali najmanj tri življenja, 14 ljudi je bilo ranjenih. Pred tem je bila tarča ruskih raketnih napadov vojaška infrastruktura blizu mesta.

Samar leži severovzhodno od prestolnice regije Dnipro in nekaj manj kot 150 kilometrov od vzhodne fronte, kjer se spopadajo ruske in ukrajinske sile.

Simbolen in strateški udarec za ukrajinske sile

V torek je bil tarča ruskih raketnih napadov tudi Dnipro, pri čemer je bilo ubitih okoli 21 ljudi. Rusija, ki poskuša v regijo Dnipropetrovsk prodreti od začetka meseca, je medtem poročala o zavzetju dveh vasi v regiji.

Od začetka ofenzive na Ukrajino februarja 2022 je Rusija zasedla velike dele ukrajinskih regij Doneck, Lugansk, Zaporožje in Herson, ki si jih je nezakonito priključila, že prej pa si je leta 2014 priključila tudi zasedeni polotok Krim.

Napredovanje ruskih sil v osrednjo regijo Dnipropetrovsk bi bil po poročanju AFP simbolen in strateški udarec za ukrajinske sile, ki se v več kot desetletju konfliktov s proruskimi separatisti in rusko vojsko do zdaj še nikoli niso bile prisiljene boriti na ozemlju te regije.

Pred vojno v regiji živelo tri milijone ljudi

Dnipropetrovsk je pomembno rudarsko in industrijsko središče Ukrajine, globlje rusko prodiranje v regijo pa bi lahko imelo resne posledice za ukrajinsko vojsko in gospodarstvo države.

Glede na ocene je imela regija pred začetkom vojne okoli tri milijone prebivalcev, od tega približno milijon v Dnipru.