Tuje naložbe so se lani v Sloveniji povečale

V Sloveniji so tuje neposredne naložbe konec leta 2024 znašale 23 milijard evrov. Glede na leto prej so se povečale za 3,6 odstotka. Neposredne naložbe Slovenije v tujini so se medtem povečale za 11,9 odstotka in dosegle 10,6 milijarde evrov, kaže najnovejša publikacija Banke Slovenije Neposredne naložbe 2024.

K povečanju tujih neposrednih naložb v Sloveniji so tuji lastniki največ prispevali z vlaganjem v lastniški kapital (ena milijarda evrov) in zadržanimi dobički (0,4 milijarde evrov), medtem ko so transakcije iz dolžniškega financiranja za 0,2 milijarde evrov zmanjšale vrednost tujih neposrednih naložb. K zmanjšanju so prispevale tudi cenovne, tečajne in druge spremembe, skupaj 0,4 milijarde evrov.

Tujim investitorjem je bilo v letu 2024 izplačanih 1,5 milijarde evrov dobičkov, kar je za 42 odstotkov več kot v letu 2023.

Tuje naložbe v Sloveniji: na prvem mestu je Avstrija

Najvišjo vrednost tujih neposrednih naložb v Sloveniji je konec leta 2024 glede na predhodno leto ohranila Avstrija (21, 2 odstotka), ki je prisotna predvsem v predelovalni dejavnosti ter dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil. Luksemburg (15,8 odstotka) je z izrazitim povečanjem naložb v finančni in zavarovalniški dejavnosti utrdil svoj položaj drugega najpomembnejšega investitorja.

Sledijo naložbe Švice (12,1 odstotka), z glavnino investicij v predelovalni dejavnosti, in Nemčije (8,5 odstotka), ki vlaga pretežno v predelovalno dejavnost ter dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil. Hrvaška (7,7 odstotka) je peta najpomembnejša investitorica v Sloveniji, večinoma pa investira v dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, so navedli analitiki Banke Slovenije.

Slovenski investitorji so lani opravili 0,8 milijarde evrov transakcij povečanja neposrednih naložb, in sicer v obliki zadržanih dobičkov (0,3 milijarde evrov), vlaganja v lastniški kapital (0,2 milijarde evrov) in povečanja financiranja družb v tujini (0,3 milijarde evrov). Cenovne spremembe so te neposredne naložbe povečale za 0,3 milijarde evrov.

V letu 2024 so gospodarske družbe v tujini slovenskim lastnikom izplačale 0,4 milijarde evrov dobička, kar je za skoraj 44 odstotkov več kot v predhodnem letu.

Naložbe Slovenije v tujini: največ jih je na Hrvaškem

Najvišjo vrednost neposrednih naložb v tujini so imeli slovenski vlagatelji konec leta 2024 na Hrvaškem (35,6 odstotka). Dobro polovico teh naložb so predstavljale nepremičnine slovenskih gospodinjstev, slovenske pravne osebe pa investirajo predvsem v hrvaška podjetja s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil ter predelovalne dejavnosti.

Na drugem mestu so bile naložbe v Srbiji (19,3 odstotka), sledile so investicije v Bosni in Hercegovini (7,1 odstotka) ter Severni Makedoniji (5,7 odstotka), pri čemer so v teh državah prevladovale naložbe v finančne in zavarovalniške dejavnosti. Peta najpomembnejša država s slovenskimi neposrednimi naložbami ostaja Ruska federacija (5,2 odstotka), kjer prevladujejo naložbe v predelovalnih dejavnostih.