Slučaji, za katere je bolje varčevati

Naši dnevi so zapolnjeni od jutra do večera, čakajo nas družina, služba, dejavnosti, gospodinjska opravila, prijatelji in še in še ... Življenje zajemamo s polno žlico in marsikdaj pozabimo, da bi bilo preudarno imeti tudi dolgoročne cilje ter načrt, kako jih doseči. Dolgoročna finančna varnost je vaša priložnost za uresničitev vaših raznovrstnih želja in načrtov, ki hkrati ponuja varnost ob nepredvidljivih dogodkih, ki nam lahko zagrenijo življenje.

Zato je pomembno, da že danes razmišljamo o prihodnosti in varčujemo – za vsak slučaj

Čez deset, dvajset, trideset let …

Ko razmišljamo o svoji prihodnosti, si večinoma zamišljamo, kaj vse bomo počeli, dosegli, doživeli. Redko pa razmišljamo, kaj se bo zgodilo, če izgubimo zaposlitev, če se zgodi nesreča, po kateri je okrnjeno naše zdravje, če se pojavi potreba po večjih popravilih ali obnovi na hiši ali v stanovanju, ko bomo v pokoju.

Ko je naš vsakdanjik poln dogodkov, obveznosti in hitenja, se prepogosto zgodi, da pozabimo na dolgoročno načrtovanje finančne varnosti. Če se aktivno ne ukvarjamo z raziskovanjem trgov in iskanjem primernih naložb, varčevanjem ter vlaganjem, se nam grajenje stabilne prihodnosti lahko zazdi pretežka naloga. Ali pa si mislimo, da smo že prepozni in da smo vse že zamudili.

Z ustreznim načinom varčevanja lahko poskrbimo za lepšo prihodnost, ne da bi pri tem omejili kakovost življenja. Obenem nam daje občutek varnosti, saj smo pripravljeni tudi na nepričakovane izzive.

Kako lahko poskrbite za svojo finančno prihodnost?

Načinov in poti je več, nekatere so tvegane in kratke, druge varne in dolge. Ste vedeli, da obstajajo tudi poti, ki so tako dolge in tako varne, kot si vi želite?

NLB Vita Varčevanje + je naložbeno življenjsko zavarovanje, ki združuje varčevanje in finančno zaščito. To pomeni, da vaša sredstva niso le naložena v investicijske sklade z možnostjo plemenitenja, temveč ste tudi zavarovani za primer nepredvidenih dogodkov.

Si preudarnega varčevanja res ne morete privoščiti?

Se tudi vam zdi, da nimate od kod vzeti? Ob višanju stroškov je res težko razmišljati o varčevanju, vendar je to korak, ki vam bo zagotovil prijetnejšo in varno prihodnost. NLB Vita Varčevanje + ponuja minimalno mesečno premijo v višini 50 evrov, s katero je mogoče privarčevati veliko. Čez deset, dvajset ali trideset let vas bo čakal lep dodatek, ki bo pomembno pripomogel k doseganju vaših dolgoročnih ciljev.

Tudi mladi na začetku karierne poti lahko z nekaj odgovornimi odločitvami začnejo graditi svojo varnost. Zavedanje, da je življenje polno sprememb, ki pomembno vplivajo na našo kakovost bivanja, naj nas vodi do uspešne priprave finančnega zaledja. Kako pa lahko prilagodite svoje navade, da boste lažje varčevali?

Ponujamo vam strategije, s katerimi boste preprosto prilagodili svoj življenjski slog, začeli varčevati in si omogočili dosego ciljev. 1. Vzpostavite realističen proračun in se ga držite Eden najpomembnejših korakov k varčevanju je ustvarjanje proračuna, ki odraža vaš dejanski dohodek in stroške. Namesto da zgolj sledite svoji porabi, vnaprej določite, koliko boste namenili za osnovne potrebe, zabavo in varčevanje. Nasvet: Uporabite metodo 50/30/20, kjer 50 odstotkov dohodka namenite za osnovne stroške (stanovanje, hrana, računi), 30 odstotkov za želje (potovanja, restavracije) ter 20 odstotkov za varčevanje in odplačevanje dolgov. 2. Avtomatizirajte svoje varčevanje Ko denar neposredno nakazujete na varčevalni račun, zmanjšate skušnjavo, da bi ga porabili. Samodejni prenosi vam pomagajo ustvariti varčevalno navado brez posebnega truda. Nasvet: Če prejemate plačo desetega v mesecu, lahko nastavite, da se deset odstotkov prihodka takoj prenese na vaš varčevalni račun, še preden ga začnete uporabljati za druge stroške. 3. Spremenite miselnost: potrošnik ali vlagatelj? Namesto da na denar gledate zgolj kot na sredstvo za nakupovanje, ga začnite obravnavati kot orodje za doseganje finančne neodvisnosti. Vsak evro lahko pomeni priložnost za večji donos v prihodnosti. Nasvet: Namesto da kupite novo, dražje oblačilo, ki ga ne potrebujete, razmislite, koliko bi ta znesek lahko prinesel, če bi ga vložili v investicijski sklad ali delnice. 4. Zmanjšajte nepotrebne stroške in poenostavite življenjski slog Pogosto zapravimo veliko denarja za stvari, ki jih sploh ne potrebujemo. Preglejte svoje mesečne stroške in ugotovite, kje lahko prihranite. Nasvet: Pred vsakim nakupom počakajte 24 ur – pogosto se boste odločili, da izdelka sploh ne potrebujete.

Priložnost, ki je ne smete zamuditi! Do 31. marca 2025 lahko sodelujete v nagradni igri in osvojite privlačne nagrade.

Ne odlašajte – poskrbite za svojo prihodnost že danes. Za vsak slučaj.

Prihodnost se začne danes!

Življenje je nepredvidljivo, a s pravimi odločitvami lahko zagotovite finančno varnost sebi in svojim bližnjim. NLB Vita Varčevanje + vam omogoča, da varčujete po svoji meri, plemenitite svoja sredstva in hkrati poskrbite za zaščito v nepredvidenih situacijah.

Ne glede na to, ali varčujete za brezskrbno upokojitev, prihodnost svojih otrok ali želite preprosto dodatno finančno varnost, je zdaj pravi čas, da naredite korak naprej. Obiščite najbližjo poslovalnico NLB ali se obrnite na kontaktni center NLB 24/7.

Poskrbite za svojo prihodnost že danes – za vsak slučaj!