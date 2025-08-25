Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
25. 8. 2025,
13.10

Osveženo pred

26 minut

Ponedeljek, 25. 8. 2025, 13.10

26 minut

Družina umrlega delavca, ki jo toži Melamin: "Kar sledi, je nepredstavljivo"

Avtor:
K. M.

V tragični nesreči je umrlo sedem ljudi.

V tragični nesreči je umrlo sedem ljudi.

Foto: Facebook, Občina Kočevje

Vodstvo podjetja Melamin je zoper družino, ki je v nesreči podjetja izgubila družinskega člana, vložilo tožbo, zdaj pa se je v pismu medijem odzvala tudi pokojnikova družna. "Namesto da bi v miru doma žalovali in iskali moč, bomo prisiljeni znova in znova odpirati rano, ki ni nikoli dobila priložnosti, da bi se zacelila," so med drugim zapisali v pismu.

Po novici, da kočevski Melamin toži družino enega od svojih delavcev, ki je pred tremi leti umrl v tragični nesreči, se je v pismu medijem odzvala pokojnikova družina.

Podjetje Melamin iz Kočevja tri leta po eksploziji, v kateri je umrl eden od delavcev, toži njegovo družino – starše in zunajzakonsko partnerico. Od njih zahteva 60 tisoč evrov, saj trdi, da je bil pokojni delavec odgovoren za nesrečo.

"Upam, da nihče v življenju ne občuti izgube sina in izgube zaupanja v sočloveka hkrati. Z nesrečo v podjetju Melamin je naša družina izgubila otroka. Sorojenca. Partnerja. Nekoga, ki je bil srce našega vsakdana in prihodnosti. Življenje se je tistega dne ustavilo – bolečina, ki jo nosimo, ne bo nikoli izginila," je družina začela pismo. 

"Kar sledi, je nepredstavljivo" 

"Toda kar sledi, je nepredstavljivo. Ko človek misli, da ga ne more nič več vznemiriti, ga doleti še novo razočaranje – tokrat ne od usode, ampak od ljudi. Od tistih, za katere bi najmanj pričakovali, da bodo krutost in brezbrižnost zamenjali za človečnost," so nadaljevali in sporočili, da jih podjetje Melamin toži. 

"Vodstvo podjetja Melamin – podjetja, ki je bilo kraj zadnjih trenutkov našega sina – se je odločilo, da zoper nas, njegove svojce, vloži tožbo. Ne zaradi resnice. Ne zaradi pravičnosti. Ampak, kot kaže, zato, ker verjamejo, da je dovoljeno stopiti čez bolečino in na rano, če je to v interesu moči ali lastne zaščite."

"Pozabljajo na etiko, pieteto, spoštovanje do umrlih in živih" 

Sprašujejo se, od kod takšna odločitev. "Zakaj? Od kod taka odločitev? Ne vemo. Lahko le ugibamo, da se oklepajo vsega, kar bi lahko zavarovalo njihove položaje ali utišalo odgovornost," pravijo v zapisu in dodajajo, da v vodstvu podjetja "pozabljajo na nekaj temeljnega – na etiko, pieteto, spoštovanje do umrlih in živih."

"Ne predstavljamo si, kako takšno vodstvo vodi druge zaposlene. Ljudje, ki vsak dan opravljajo svoje delo – predano, skrbno –, si zaslužijo več kot tišino vodstva, kadar gre za najtežje človeške trenutke. Sedaj je jasno, da ne morejo računati na podporo vodstva v primeru nesreče," nadaljujejo.

"Kaj si o tem mislijo nadzorniki in lastniki Melamina d. d.? Vprašajte se. Vprašajte jih. Vprašajte, ali je njihov direktor odsev njih samih. Kako je mogoče, da se nekdo, ki vodi podjetje, odloči vložiti tožbo zoper svojce umrlega? Kako lahko soglašajo s tem, da se bolečina staršev, brata in partnerke poglablja v sodnih dvoranah, kjer se ne bo sodilo zgolj o evrih, temveč o človečnosti? Ali res nihče med vami ne začuti, da je bilo storjeno nekaj, kar presega meje sprejemljivega? Tiho soglasje k takšni odločitvi je dejanje. Je tiha soodgovornost. Je potrditev, da je direktorjev podpis tudi vaš. Da tožba, ki smo jo prejeli v poštni nabiralnik, prihaja ne le iz pisarne, ampak iz src tistih, ki bi morali biti temelj etične drže podjetja. Ne pričakujemo nečesa, kar bi presegalo razum, a pričakujemo vsaj nekaj – človečnost. Vprašajte se: bi vi to dopustili, če bi šlo za vašega otroka?" so le nekatera vprašanja, ki si jih ob tem dejanju postavljajo svojci umrlega. 

"Pred nami je zdaj boleča in dolga pot – ne tista, ki bi vodila k spravi in notranjemu miru, ampak tista, ki se bo odvijala v sodnih dvoranah. Namesto da bi v miru doma žalovali in iskali moč, bomo prisiljeni znova in znova odpirati rano, ki ni nikoli dobila priložnosti, da bi se zacelila," so sklenili. 

Nesreča v Melaminu se je zgodila 12. maja 2022. Ta dan so v  podjetje pripeljali surovino dietilentriamin in jo iz cisterne tovornjaka začeli napačno prečrpavati v Melaminov rezervoar z epiklorohidrinom. Kmalu je odjeknila eksplozija, v kateri je umrlo sedem ljudi, med njimi pet takoj, dva pa pozneje v bolnišnici.
smrt družina Slovenija podjetje Melamin tožba
