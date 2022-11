Predlagana je nova lokacija za selitev Melamina

Preliminarna študija, ki jo je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, je v analizi in pri predlogu lokacije upoštevala varnostne, okoljske in prostorske dejavnike ter potrebe dejavnosti, ki jo opravlja družba Melamin. Kot najustreznejša se je izkazala lokacija Kočevje sever. V Melaminu si vse od izrednega dogodka maja letos prizadevajo za čimprejšnjo selitev dela svoje proizvodnje. S selitvijo dela proizvodnje se zagotavlja boljša varnost na stičnih poselitvenih območjih ob trenutni lokaciji tovarne, so sporočili iz Melamina.

V družbi si želijo del proizvodnje, ki vključuje nekompatibilne snovi, na novo lokacijo preseliti v treh letih, s tem pa kot pomemben delodajalec na Kočevskem ohraniti vsa delovna mesta in svojo vlogo družbeno odgovornega podjetja. "V luči zagotavljanja varnosti in nadaljnje posodobitve proizvodnih procesov smo se odločili za selitev dela proizvodnje in predlagana nova lokacija nas seveda veseli. Želimo si, da postopki za udejanjanje selitve, tudi ob pomoči države in ministrstva za gospodarstvo, kot je bilo ob zadnjem obisku ministra obljubljeno, stečejo čim hitreje, saj bo to omogočilo ohranjanje delovnih mest in uspešno selitev," poudarja direktor Melamina Srečko Štefanič in dodaja: "Selitev bo zagotovo potekala v več fazah in trajala več let, in ravno zato je tako pomembno, da ta proces steče čim hitreje. Mi si za to že vseskozi zelo prizadevamo ter iz tega razloga tudi na obstoječi lokaciji do selitve ne bomo vnovič zagnali tega dela proizvodnje, ki ga bomo preselili."

Nova lokacija za nadaljnji razvoj

Predlagana nova lokacija je od najbližjih naselij dovolj oddaljena, poleg tega pa je ustrezne velikosti za preselitev dejavnosti, ki bo omogočala tudi nadaljnji razvoj. Nova lokacija je skladna s prostorskimi akti občine Kočevje ter ne bo imela negativnih vplivov na prostorski razvoj naselij in mesta Kočevje. Z morebitnimi dodatnimi krajinskimi ureditvami pa ne bo negativnega vpliva na krajinsko sliko.

Kočevski župan Vladimir Prebilič dodaja, da je bilo v javnosti in posledično tudi v medijih zaslediti kar nekaj namigovanj, da podjetje Melamin ne namerava preseliti proizvodnje. "Zato sem vesel, da nam je danes vodstvo skupaj s strokovnjaki predstavilo študijo lokacij in načrte za vzpostavitev tovarne prihodnosti, s poudarkom na varnosti ljudi in okolja, kar je za nas ključno. Občina Kočevje je več čas aktivno sodelovala v procesu iskanja nove lokacije in bomo proaktivni tudi v prihodnje. Za realizacijo preselitve bo namreč občina takoj pristopila k postopku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, za spremembo namembnosti izbrane lokacije v stavbno zemljišče. Zavezujemo se, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da bo primerna lokacija na voljo za začetek del že prihodnje leto, konkretneje oktobra 2023."

Selitev pomeni gradnjo po smernicah tovarn prihodnosti

Melamin si z novo lokacijo prizadeva tudi za posodobitev tehnoloških procesov. Pri tem bodo sledili smernicam za tovarne prihodnosti, zato želijo novo lokacijo tovarne osnovati na obnovljivih energetskih in surovinskih virih glede na trajnostne zmožnosti lokalnega okolja. Cilj je uporaba surovin s čim manjšim vplivom na okolje in s kar najmanjšim izpustom CO2 vzdolž celotne proizvodne verige. Koncept tovarne bo izdelan v skladu z najstrožjimi varnostnimi standardi z mislijo na varnost zaposlenih in okoliških prebivalcev ter varovanje okolja.

Škodljivih vplivov na okolje maja letos ni bilo

V okviru sanacije so bile po navedbah Melamina z lokacije odstranjene vse vnetljive in druge nevarne snovi ter poškodovana oprema. Prav tako je bila izvedena celotna dekontaminacija območja nesreče. Analize tal in vodnih virov so pokazale, da vplivov na okolje ni bilo, ustreznost vodnih virov pa so kljub temu še naprej spremljale pristojne službe. Na lokaciji je bilo zagotovljeno tudi delovanje vseh protipožarnih sistemov, ki v nesreči niso bili uničeni.

Za spremljanje sanacije podjetja je bila ustanovljena posebna mešana občinska komisija, podjetje pa ves čas ohranja dialog z lokalnimi interesnimi združenji, predstavniki občine Kočevje in pristojnimi ministrstvi. Zainteresirana javnost lahko na spletni strani podjetja še vedno spremlja mesečna poročila o poteku sanacije oziroma rekonstrukcije podjetja, so še sporočili iz Melamina.