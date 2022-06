Minister Han ob obisku Melamina obljubil vso pomoč države pri sanaciji

Han se je v izjavi za medije v okviru obiska zahvalil prejšnji ministrski ekipi z ministrom Zdravkom Počivalškom na čelu, da je takoj po nesreči odšla v Melamin ter se zavedala, da je treba ukrepati in pomagati. Vse ukrepe, ki jih je nastavila prejšnja ministrska ekipa, bodo po besedah Hana "absolutno nadaljevali".

To vključuje tudi pomoč podjetju pri pridobivanju finančne pomoči, bodisi iz integralnega proračuna bodisi in sredstev EU, za kar je prejšnje vodstvo ministrstva že sprejelo nekatere sklepe. Po besedah Hana bodo te postopke vodili "v skladu s pravili igre in kar se da hitro".

Najnevarnejši del proizvodnje želijo preseliti na drugo lokacijo

Glede selitve najnevarnejšega dela proizvodnje Melamina na drugo lokacijo zunaj naselja, o čemer tečejo pogovori, se zdi ministru ključno, da se lokalna skupnost in Melamin najprej dogovorita, kje bo to. Takoj zatem bo ministrstvo poskušalo prevzeti vodilno vlogo, da bodo skupaj z ministrstvom za okolje in drugimi čim prej prišli do potrebnih sprememb prostorskega načrta, je dejal.

Han se zaveda, da bodo pri selitvi tudi nasprotovanja, "a karkoli bomo naredili, bomo trčili tudi ob težave", je dejal. "Vsi skupaj si v teh krajih želimo obdržati kakovostna delovna mesta, hkrati imeti tudi okolje, ki je sprejemljivo in dobro za življenje, zato moramo narediti vse, da bo zadeva dobro stekla," je dodal.

Direktor Melamina Srečko Štefanič je kot mogoče zemljišče, ki se omenja v pogovoru za prestavitev najnevarnejšega dela proizvodnje, potrdil lokacijo med Kočevjem in Ribnico, "ob železniški progi", več pa še ni hotel povedati. Po njegovih besedah bi šlo za selitev dela proizvodnje, ki ima epiklorhidrin, "preostalo pa ni problematično". Proizvodnjo bi bilo mogoče preseliti v dveh ali treh letih.

Vplivi na okolico po besedah direktorja minimalni

Peticije, ki jo je v zvezi z Melaminom začela zbirati ena od civilnih iniciativ, Štefanič še ni videl, so pa pripravljeni s civilno družbo voditi dialog, možnost za to je tudi v okviru pred kratkim ustanovljene posebne mešane komisije za nadzor sanacije v Melaminu, je dejal.

Med današnjim obiskom ministra so se po besedah Štefaniča pogovarjali predvsem o konkretnih zadevah, kot so, katera vire porabiti in kako dobiti pomoč Evropske komisije.

Poudaril je, da so bili dozdajšnji znani vplivi nesreče na okolico minimalni. Zdaj so dobili tudi, za zdaj še neuradne, rezultate analiz tal 700 in 2.000 metrov okoli Melamina, "kjer substanc, kot so epiklorhidrin, dietilentriamin in formaldehid, v tleh ni".

Trenutno na delu okoli 140 delavcev

V podjetju po njegovih besedah trenutno dela od 130 do 140 delavcev, 17 jih je na čakanju, preostali izkoriščajo kompenzacije in so na dopustu. V soboto bo začela delati kotlovnica, najverjetneje v ponedeljek še obutvena industrija, ki predstavlja okoli pet odstotkov njihove proizvodnje.

Zahvalil se je ministrski ekipi, da ima posluh za podjetje in delovna mesta v njem ter da nadaljuje načrte prejšnje ministrske ekipe.

Han se je v okviru obiska v Kočevju danes srečal še s kočevskim županom Vladimirjem Prebiličem in obiskal lesnopredelovalno podjetje Snežnik v Kočevski Reki, kjer se je seznanil z delovanjem podjetja in njegovimi razvojnimi izzivi.