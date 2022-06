"180 ljudi še vedno dela od doma, zato nisem imel komu dati roke" #video

Čeprav je minilo manj kot 48 ur od potrditve 15. slovenske vlade, se v državnih institucijah in podjetjih z večinskim vplivom države že napovedujejo (in pa tudi izvajajo) prve kadrovske rošade. Prvi tarči sta Slovenski državni holding in DUTB, ki obvladujeta državne lastniške deleže v podjetjih in imata posledično velik vpliv na imenovanje nadzornikov ter posledično na člane uprave.

Novi minister za gospodarstvo in tehnologijo Matjaž Han Foto: STA "180 ljudi še vedno dela od doma, kar me je malo zmotilo, saj nisem imel komu dati roke. Zato smo vsem zaposlenim na ministrstvu napisali vljudnostno pismo, da bi se v ponedeljek dobili vsi na ministrstvu," je včeraj v oddaji Tarča na RTV Slovenija dejal minister za gospodarstvo Matjaž Han, ki ima skupaj s finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem uradno največji vpliv na kadrovanje po državnih podjetjih.

Kot je v Tarči dejal Boštjančič, je vlada Roberta Goloba že na prvi seji v sredo zamenjala neizvršne direktorje DUTB. "Trije od štirih novih članov so bili predlagani na predlog ministrstva za finance. Ampak težko verjamem, da je kdorkoli od njih politični kandidat," je dejal Boštjančič in tudi razkril imena novih direktorjev. To Žiga Debeljak, Rok Marolt in Miha Resman in Diana Milivojević.

Nekdanji notranji minister Aleš Hojs Foto: Planet TV Hojs o odsotnosti novinarjev

"Razlog tega je, da sem nekako ocenil, kakšne bodo izjave bodoče ministrice, in moram reči, da se nisem motil. Nekako sem ocenil, da ne želim prisostvovati na primopredaji, kjer bo nekdo blatil moje delo ali pa bi tako deplasirano govoril o tem, kar smo zadnji dve leti počeli na ministrstvu. Nikjer se to ni zgodilo tako, zato je bila moja odločitev o tem, da se še sam ne nastavljam kameram, popolnoma pravilna," je razloge za odsotnost javnosti med primoprepredajo poslov novi ministrici za notranje zadeve Tatjani Bobnar dejal Aleš Hojs.

"V rebalans proračuna bomo seveda šli," je napovedal novi finančni minister Klemen Boštjančič. Foto: STA

Med prioritetami nove vlade naj bi bile po poročanju RTV Slovenija predvsem kadrovske čistke na Telekomu in Pošti Slovenije. Po informacijah novinarjev Tarče je včeraj upravi SDH Odvetniška pisarna Ulčar poslala pravno mnenje o domnevnih nepravilnostih pri imenovanju Tomaža Kokota na čelo Pošte Slovenije. Če bo pravno mnenje obremenjujoče, bo Kokot, sicer član stranke SDS, najverjetneje hitro zamenjan.

Kompetence in sposobnosti

"Svoje kadre bom izbiral izključno po kompetencah in sposobnostih," je na vprašanje o kadrovanju odgovoril novi finančni minister. Na odločitev vlade, da morajo ministri do 6. junija pripraviti "poimensko preglednico novo zaposlenih in premeščenih javnih uslužbencev, skupaj s podatki o nazivih, plačnimi razredi in tipi zaposlitve, za obdobje od 1. 1. 2020 do 1. 6. 2022", pa se je odzval Han. "Glejte, gre v bistvu tudi za to, da bo posamezen minister vendarle videl lažje, kako v bistvu nadaljevati z vsemi temi kadri," je dejal Han in dodal: "Ljudje niso za nekatere stvari nič krivi, to so delali njihovi šefi. Verjamem, da si vsak želi zaslužiti za kruh."