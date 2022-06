Golob: Morda se bo izkazalo, da je imela Šarčeva vlada podobne vzorce kot Janševa

Kot je dejal predsednik vlade Robert Golob, se bo morda izkazalo, da je imela tudi Šarčeva vlada pred odhodom "podobne vzorce" kot vlada Janeza Janše. Sam je sicer prepričan, da ni tako in da bo zajeto obdobje pokazalo, kakšni vzorci zaposlovanja, napredovanja in nameščanja kadrov so bili uporabljeni v Šarčevi vladi in kakšni v Janševi.

Nova vlada je sinoči med drugim sprejela sklep, po katerem morajo ministrstva do prihodnjega torka pregledati vse zaposlitve, premestitve in napredovanja od 1. 1. 2020 do 1. junija letos. Ob vprašanju, zakaj so se odločili, da zajamejo prav obdobje od 1. 1. 2020, torej še čas vlade pod vodstvom Marjana Šarca, je Golob pojasnil, da je "koledarsko leto vedno bolj učinkovito pri spremljanju vseh evidenc", prav tako pa nočejo, da bi "izpadlo, da nadziramo samo eno vlado". Kot je še dejal, se bo morda izkazalo, da je imela tudi Šarčeva vlada pred odhodom "podobne vzorce" kot vlada Janeza Janše.

Novoimenovana vlada Roberta Goloba je na prvi seji v sredo zvečer sprejela več kadrovskih menjav in sprememb v organizaciji. Po besedah Goloba so ministri na seji vlade obravnavali 47 točk, ki so obsegale kadrovska imenovanja in reorganizacijske spremembe. Sprejeli so tudi sklep, po katerem morajo ministrstva do prihodnjega torka pregledati vse zaposlitve, premestitve in napredovanja od 1. 1. 2020 do 1. junija letos. Sklep bo koordiniralo ministrstvo za javno upravo.

Kot je še dejal, se bo morda izkazalo, da je imela tudi Šarčeva vlada pred odhodom "podobne vzorce" kot vlada Janeza Janše. Sam je sicer prepričan, da ni tako in da bo zajeto obdobje pokazalo, kakšni vzorci zaposlovanja, napredovanja in nameščanja kadrov so bili uporabljeni v Šarčevi vladi in kakšni v Janševi. "To je najbolj transparenten način prikaza tega, ali je prišlo do odstopanj od ustaljenih norm," je prepričan.

Na vprašanje, na katera področja se bodo nanašale reorganizacijske spremembe, je Golob odgovoril, da predvsem na spremembe znotraj zdravstvenega resorja, kar je na zaslišanju pred pristojnim odborom DZ za zdravstvo v torek napovedal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.