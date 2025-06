V Armeniji so varnostne sile danes aretirale vplivnega duhovnika in več predstavnikov opozicije, ki jih obtožujejo poskusa državnega udara. Premier Nikol Pašinjan je dejal, da so preprečili načrt za destabilizacijo razmer v državi in prevzem oblasti.

"Varnostne sile so preprečile obsežen in zlovešč načrt kriminalno-oligarhične duhovščine za destabilizacijo razmer v republiki Armeniji in prevzem oblasti," je na Facebooku dejal premier.

Pašinjan je v sporu z vodstvom armenske apostolske cerkve od leta 2020, ko je njen poglavar, katolikos Garegin II., začel pozivati k njegovemu odstopu po več vojaških porazih Armenije proti sosednjemu Azerbajdžanu glede takrat sporne regije Gorski Karabah.

Po poročanju armenskih medijev so policisti danes zjutraj aretirali vplivnega nadškofa province Tavuš, Bagrata Galstanjana, ob njem pa še druge duhovnike in opozicijske politike, vključno s poslovnežem Samvelom Karapetjanom, ki ima rusko državljanstvo. Poročali so tudi o hišnih preiskavah.

Armenski preiskovalni odbor je sporočil, da si je nadškof Galstanjan "od novembra 2024 zadal cilj, da spremeni oblast na načine, ki jih ustava Republike Armenije ne dovoljuje", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Preiskovalci Galstanjana in njegove privržence obtožujejo priprave terorističnih napadov, pri čemer naj bi pridobili sredstva, potrebna za izvedbo dejanj in prevzem oblasti.

Opozicija: To je izmišljotina

Opozicija je omenjeni načrt označila za izmišljotino. Po njenem mnenju je namen teh ukrepov utišati Pašinjanove kritike.

Galstanjan je lani po poročanju AFP obtožil Pašinjana, da je prepustil ozemlje Azerbajdžanu, in vodil množične proteste, s katerimi na koncu niso uspeli strmoglaviti premierja.

Armenija se je znašla v resni politični krizi, potem ko je jeseni 2023 izgubila spor z Azerbajdžanom glede spornega ozemlja Gorski Karabah, zaradi česar je bilo več kot 100.000 etničnih Armencev prisiljenih pobegniti v domovino.