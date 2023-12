Armenija in Azerbajdžan prvič po ofenzivi izmenjala vojne ujetnike #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Armenija in Azerbajdžan sta danes izmenjala vojne ujetnike, so sporočile oblasti v Bakuju. Gre za prvo izmenjavo ujetnikov med državama po septembrski ofenzivi, ko je Azerbajdžan z vojaškim posredovanjem ponovno prevzel oblast v regiji Gorski Karabah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Azerbajdžan je izpustil 32 armenskih vojakov, Armenija pa dva azerbajdžanska vojaka," so pojasnile oblasti v Bakuju in dodale, da so armenske vojake izpustili, potem ko je Mednarodni odbor Rdečega križa pregledal njihovo zdravstveno stanje. Izmenjavo ujetnikov je potrdil tudi armenski premier Nikol Pašinjan, ki je na Facebooku objavil seznam 32 izpuščenih armenskih vojakov.

Državi sta se zavezali, da bosta normalizirali odnose

Izmenjava se je zgodila po nedavni skupni izjavi Bakuja in Erevana, v kateri sta se državi zavezali, da bosta normalizirali odnose in sklenili mirovni sporazum na podlagi načel suverenosti in ozemeljske celovitosti.

Takrat sta državi tudi napovedali izmenjavo vojnih ujetnikov. Kot je novembra sporočil Erevan, naj bi Baku zadrževal 55 armenskih vojnih ujetnikov. To vključuje šest civilistov, 41 vojakov in osem separatističnih voditeljev regije Gorski Karabah.

Nazadnje je konflikt med Armenijo in Azerbajdžanom izbruhnil septembra letos, ko je azerbajdžanska vojska z vojaškim posredovanjem ponovno prevzela oblast v regiji Gorski Karabah.

Ta je sicer mednarodno priznana kot del Azerbajdžana, vendar so v njej živeli večinoma Armenci. Po ofenzivi Azerbajdžana pa je skoraj celotno armensko prebivalstvo Gorskega Karabaha – okoli sto tisoč ljudi – zbežalo v Armenijo, kar je sprožilo begunsko krizo.