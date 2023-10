Armenija poroča o streljanju in smrtnih žrtvah ob meji z Azerbajdžanom

Do domnevnega streljanja prihaja zgolj dan po prihodu misije ZN v regijo Gorski Karabah, nad katero je azerbajdžanska vojska bliskovito prevzela nadzor po vojaški operaciji v sredini septembra. Iz regije, ki se nahaja na ozemlju Azerbajdžana, je zbežalo že skoraj vseh 120 tisoč etničnih Armencev, ki so nekdaj predstavljali večino prebivalstva v Gorskem Karabahu.

Do domnevnega streljanja prihaja zgolj dan po prihodu misije ZN v regijo Gorski Karabah, nad katero je azerbajdžanska vojska bliskovito prevzela nadzor po vojaški operaciji v sredini septembra. Iz regije, ki se nahaja na ozemlju Azerbajdžana, je zbežalo že skoraj vseh 120 tisoč etničnih Armencev, ki so nekdaj predstavljali večino prebivalstva v Gorskem Karabahu. Foto: Reuters

Armenija je danes obtožila azerbajdžanske vojake, da so v bližini armensko-azerbajdžanske meje streljali na armensko vozilo, pri čemer naj bi prišlo tudi do smrtnih žrtev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Azerbajdžanske oblasti so obtožbe Erevana odločno zanikale.

"Po streljanju pripadnikov azerbajdžanske vojske je prišlo do žrtev na armenski strani," je danes sporočilo armensko ministrstvo za obrambo. Dodali so, da naj bi Azerbajdžanci streljali na vozilo, ki je dostavljalo hrano za osebje armenskih bojnih postojank v okolici vasi Kut na vzhodu Armenije. Ministrstvo za obrambo v Bakuju je medtem že objavilo izjavo, v kateri odločno zanika trditve o streljanju.

Po navedbah tiskovne predstavnice armenske vlade Nazeli Bagdasarjan je do danes v Armenijo prispelo 100.514 prisilno razseljenih oseb. Povedala je še, da je danes Gorski Karabah zapustil zadnji avtobus z begunci, ostali pa so odšli z osebnimi avtomobili.

Tisti, ki še ostajajo v regiji in bi jo želeli zapustiti, naj se po njenih besedah obrnejo na Rdeči križ. Foto: Reuters

Vodja armenskih separatistov v regiji Samvel Šahramanjan je medtem sporočil, da bo v regiji ostalo nekaj njihovih uradnikov, pa tudi pripadniki reševalnih služb, prostovoljci in nekatere osebe s posebnimi potrebami. Pred azerbajdžansko vojaško operacijo prejšnji teden naj bi sicer v Gorskem Karabahu živelo okoli 130 tisoč ljudi.

Unicef pa je danes sporočil, da je bilo med več kot 100 tisoč razseljenimi osebami iz Gorskega Karabaha tudi približno 30 tisoč otrok. "Ob tej krizi je naša glavna skrb dobro počutje teh otrok in njihovih družin, ki se spopadajo z izzivi izredno hitre selitve," so med drugim zapisali v izjavi.

"Pozivamo vse vpletene strani in tiste, ki imajo vpliv nanje, naj pred vsem drugim dajo prednost varnosti in preživetju otrok," je še poudaril Unicef in dodal, da so za otroke in njihove družine za zdaj uspeli zagotoviti varne prostore, osnovne higienske in medicinske pripomočke ter zdravila.