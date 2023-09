Separatisti v Gorskem Karabahu začeli predajati orožje in vojaško opremo

V Erevan je danes prispela delegacija ameriškega kongresa, ki se bo sestala s Pašinjanom in nekaterimi drugimi uradniki, da bi razpravljali o ameriško-armenskih odnosih in vplivu nedavnih vojaških ukrepov Azerbajdžana na armensko prebivalstvo v Gorskem Karabahu.

V Erevan je danes prispela delegacija ameriškega kongresa, ki se bo sestala s Pašinjanom in nekaterimi drugimi uradniki, da bi razpravljali o ameriško-armenskih odnosih in vplivu nedavnih vojaških ukrepov Azerbajdžana na armensko prebivalstvo v Gorskem Karabahu. Foto: Reuters

Separatistične oblasti v Gorskem Karabahu so v petek začele predajati svoje orožje in vojaško opremo, so sporočile ruske oblasti. Proces se bo ob pomoči ruskih mirovnih sil nadaljeval do konca tedna, so dodali. Po ocenah Moskve je bilo premirje doslej kršeno dvakrat, a pri tem ni bil nihče poškodovan, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Separatistične oblasti so že pred začetkom predaje orožja izjavile, da so v teku pogajanja o umiku njihovih vojaških sil iz regije in vrnitvi prebivalcev, ki so bili razseljeni zaradi azerbajdžanske vojaške operacije.

Nemški kancler Olaf Scholz je medtem v petek v telefonskem pogovoru z armenskim premierjem Nikolom Pašinjanom ponovno obsodil vojaško agresijo v regiji in pozval k mirnemu reševanju spora. Ob tem je poudaril, da bo za trajno rešitev spora treba zagotoviti pravice in varnost prebivalstva v Gorskem Karabahu.

Prispela delegacija ameriškega kongresa

V Erevan je danes prispela delegacija ameriškega kongresa, ki se bo sestala s Pašinjanom in nekaterimi drugimi uradniki, da bi razpravljali o ameriško-armenskih odnosih in vplivu nedavnih vojaških ukrepov Azerbajdžana na armensko prebivalstvo v Gorskem Karabahu.

Obisk je organiziran v času, ko v državi potekajo protesti, na katerih Armenci izražajo jezo zaradi po njihovem mnenju nezadostnega ukrepanja armenskih oblasti. Samo na petkovih protestih v Erevanu je policija aretirala skoraj sto protestnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Azerbajdžan je v torek sprožil t. i. protiteroristično operacijo v Gorskem Karabahu, ki jo je končal dan kasneje, ko so armenski separatisti pristali na prekinitev ognja in pogovore o reintegraciji.

Na pogovorih so pogajalci iz Bakuja predstavili svoje načrte za ponovno vključitev tamkajšnjega armenskega prebivalstva v Azerbajdžan in se zavezali, da bodo prebivalcem zagotovili nujno potrebno humanitarno pomoč, zdravstveno oskrbo in gorivo.

Pred začetkom spopadov je Azerbajdžan devet mesecev blokiral koridor Lačin, ki predstavlja edino povezavo med Armenijo in Gorskim Karabahom, zaradi česar v regiji primanjkuje hrane, zdravil, higienskih izdelkov in goriva. Mednarodna humanitarna pomoč je po koridorju ponovno stekla šele v ponedeljek, pomoč pa naj bi v petek začel pošiljati tudi Baku.