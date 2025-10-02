Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Azerbajdžan Armenija Albanija ZDA Donald Trump Edi Rama

Četrtek, 2. 10. 2025, 14.30

32 minut

Albanski predsednik se norčuje iz Trumpa: "Zelo se je trudil" #video

Albanski premier Edi Rama se je na vrhu Evropske politične skupnosti v Köbenhavnu s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in azerbajdžanskim predsednikom Ilhamom Alijevim norčeval iz ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se je pred kratkim pohvalil, da je končal vojno med tema dvema državama.

Septembra je Trump zmotno trdil, da je rešil konflikt med Azerbajdžanom in "Albanijo", ki ga nikoli ni bilo. V vojni sta bila namreč Armenija in Azerbajdžan.

Albanski predsednik Edi Rama, ki se je na vrhu Evropske politične skupnosti v Köbenhavnu znašel v družbi francoskega predsednika Emmanuela Macrona in azerbajdžanskega predsednika Ilhama Alijeva, je v šali zahteval, da se Macron opraviči, ker voditeljema ni čestital za rešitev "konflikta med Albanijo in Azerbajdžanom", ki ga je omenjal Trump. "Zanj se je zelo trudil," je o Trumpu dejal Rama.

Macron je v šali odgovoril, da mu je za to žal, in Ramo igrivo potrepljal po licu.

Trump je že prej zamenjal Kambodžo z Azerbajdžanom. Prejšnji teden sta se na Generalni skupščini ZN na račun Trumpovega neznanja pošalila tudi ministra teh dveh držav, ki sta na družbenih omrežjih delila fotografijo rokovanja.

