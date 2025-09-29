Načrt za konec vojne v Gazi, ki ga je danes predstavila Bela hiša, podpira tudi Izrael. Predvideva osvoboditev vseh talcev v zameno za več kot dva tisoč palestinskih zapornikov, konec operacij izraelskih sil v Gazi, njihov postopen umik ter okrepljeno dostavo humanitarne pomoči. Sledila naj bi razorožitev Hamasa in prehod na začasno mednarodno upravo.

Načrt, objavljen med današnjim srečanjem predsednika ZDA Donalda Trumpa in izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja v Beli hiši, najprej predvideva osvoboditev vseh izraelskih talcev v zameno za več kot dva tisoč palestinskih zapornikov.

Konec vojne in umik izraelskih sil

Izmenjava naj bi se začela odvijati v roku 72 ur, potem ko Izrael javno oznani strinjanje s predlogom. Sledil naj bi konec vojne in operacij izraelskih sil v Gazi ter njihov postopen umik.

Humanitarna pomoč za Gazo

Načrt predvideva tudi dostavo večje količine humanitarne pomoči v enklavo, ki jo bodo razdeljevale mednarodne humanitarne organizacije brez poseganja Izraela ali Hamasa.

Začasna prehodna vlada in Odbor za mir

Načrt omenja tudi oblikovanje začasne prehodne vlade, sestavljene iz palestinskih "tehnokratov" brez sodelovanja Hamasa. Nadzoroval jo bo novoustanovljeni Odbor za mir, ki ga bodo skupaj oblikovale ZDA ter arabske in evropske države, vodil pa naj bi ga kar sam Trump. Vloga v njem je predvidena tudi za nekdanjega britanskega premierja Tonyja Blaira in druge mednarodne voditelje, katerih imena niso omenjena.

Obnova in reforma Palestinske uprave

Odbor bo v skladu z načrtom upravljal financiranje povojne obnove in razvoja Gaze, dokler Palestinska uprava ne dokonča svojega programa reform, kot to določajo razni predlogi, vključno s Trumpovim mirovnim načrtom iz leta 2020 in nedavnim savdsko-francoskim predlogom.

Prepoved sodelovanja Hamasa

Prepoved sodelovanja Hamasa pri vodenju Gaze je v načrtu večkrat poudarjena, omenja pa tudi spodbude za prebivalce Gaze, da ostanejo v enklavi. Pri tem bi tistim, ki jo želijo zapustiti, to možnost prav tako omogočili, obenem pa se lahko po odhodu tudi vrnejo.

Varnostne sile in stabilizacija območja

Varnost naj bi zagotavljali "regionalni in mednarodni partnerji", v ta namen naj bi pod vodstvom ZDA oblikovali tudi "začasne mednarodne stabilizacijske sile" (ISF). Te so predvidene kot "dolgoročna rešitev za notranjo varnost" in bodo urile in podpirale palestinsko policijo v Gazi. Ob tem naj bi se glede varovanja obmejnih območij posvetovali z Jordanijo ter Egiptom, kakor tudi z Izraelom.

Deradikalizacija in zavrnitev aneksije

Načrt omenja še "deradikalizacijo Gaze" in zavezo Izraela, da ne bo okupiral ali anektiral palestinske enklave ter da bo predal območja, ki jih trenutno zaseda.

Izvajanje kljub morebitnemu nasprotovanju Hamasa

Ob tem je poudarjeno, da se bo načrt "izvajal na območjih, osvobojenih terorja", tudi če bi Hamas zavrnil predlog ali zamujal pri njegovi implementaciji.

Pot k palestinski državnosti

"Medtem ko napreduje obnova Gaze in se izvaja program reform Palestinske uprave, bodo morda končno ustvarjeni pogoji za verodostojno pot k palestinski samoodločbi in državnosti, ki jo priznavamo kot željo palestinskega ljudstva. ZDA bodo vzpostavile dialog med Izraelom in Palestinci, da se dogovorijo o političnem obzorju za mirno in uspešno sobivanje," še piše v načrtu.

Mednarodno priznanje Palestine

Izrael sicer vzpostavitev palestinske države še vedno odločno zavrača, čeprav jo je nedavno v času zasedanja Generalne skupščine ZN priznalo več držav, vključno z nekaterimi tradicionalnimi izraelskimi zaveznicami. Palestino od prejšnjega tedna priznava več kot 80 odstotkov od skupno 193 članic ZN.