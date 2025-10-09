Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Četrtek,
9. 10. 2025,
16.27

Osveženo pred

50 minut

Azerbajdžan letalo Vladimir Putin

Četrtek, 9. 10. 2025, 16.27

50 minut

Putin je priznal vpletenost Rusije v strmoglavljenje azerbajdžanskega letala

Avtorji:
K. M., STA

nesreča, letalo, strmoglavljenje, Kazahstan | Potniško letalo Embraer 190 družbe Azerbaijan Airlines je 25. decembra lani vzletelo iz azerbajdžanske prestolnice Baku in poletelo proti mestu Grozni v Čečeniji. | Foto Reuters

Potniško letalo Embraer 190 družbe Azerbaijan Airlines je 25. decembra lani vzletelo iz azerbajdžanske prestolnice Baku in poletelo proti mestu Grozni v Čečeniji.

Foto: Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes priznal, da je bila Rusija vpletena v strmoglavljenje azerbajdžanskega letala v Kazahstanu konec lanskega leta, v katerem je umrlo 38 ljudi. Dejal je še, da je šlo za tragedijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Putin je na današnjem srečanju z azerbajdžanskim predsednikom Ilhamom Alijevom dejal, da je Rusija na dan incidenta izstrelila dve raketi za uničenje ukrajinskih dronov, ki sta eksplodirali "nekaj metrov od letala".

Škodo so najverjetneje povzročili ostanki raket 

Ob tem je poudaril, da raketi nista neposredno zadeli letala, saj bi v tem primeru nemudoma strmoglavilo. Škodo so po njegovih besedah najverjetneje povzročili ostanki raket, zato je pilot to dojemal kot trčenje z jatami ptic, kar je omenil v pogovoru z ruskim kontrolorjem zračnega prometa, kot je zabeleženo črnih skrinjicah letala.

"Rusija bo v takih tragičnih primerih storila vse potrebno, da zagotovi odškodnino in bo podala pravno oceno vseh uradnih zadev," je še dejal ruski predsednik.

Potniško letalo Embraer 190 družbe Azerbaijan Airlines je 25. decembra lani vzletelo iz azerbajdžanske prestolnice Baku in poletelo proti mestu Grozni v Čečeniji.

Umrlo je 38 od skupno 67 ljudi na krovu 

Zaradi slabih vremenskih razmer ni moglo pristati v Groznem, zato so ga preusmerili na drugo letališče. Letalo je prečkalo Kaspijsko jezero in krožilo nad območjem, kjer je nato strmoglavilo blizu mesta Aktau na zahodu Kazahstana. Umrlo je 38 od skupno 67 ljudi na krovu.

Nekateri letalski in vojaški strokovnjaki so kmalu po incidentu opozarjali na možnost, da je azerbajdžansko letalo sestrelil ruski sistem zračne obrambe. Oblasti v Moskvi so svarile pred prehitrimi sklepi in teorijami.

Putin se je sicer Alijevu že lani opravičil za incident, v katerem je letalo strmoglavilo po tem, ko je ruska protizračna obramba napadla ukrajinske drone.

Danes je ob opravičilu izpostavil še, da je dolžnost Rusije objektivno oceniti vse, kar se je zgodilo, in ugotoviti prave vzroke.

Azerbajdžan letalo Vladimir Putin
