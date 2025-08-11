Avstralija bo na septembrski Generalni skupščini Združenih narodov priznala Palestino, je danes sporočil avstralski premier Anthony Albanese. Po navedbah predsednika vlade je rešitev dveh držav najboljše upanje človeštva za konec bližnjevzhodnega konflikta.

"Rešitev dveh držav je najboljše upanje človeštva, da se na Bližnjem vzhodu prekine krog nasilja in konča konflikt, trpljenje in lakota v Gazi. Dokler palestinska država ne bo trajna, je mir lahko le začasen," je francoska tiskovna agencija AFP navedla Albaneseja.

Premier je dodal, da bo Avstralija priznala pravico palestinskega ljudstva do lastne države in sodelovala z mednarodno skupnostjo, da bi ta pravica postala resničnost. Ob tem je poudaril, da "teroristi Hamasa ne smejo imeti nobene vloge v prihodnji palestinski državi".

O priznanju razmišlja tudi Nova Zelandija

Odločitev Avstralije sledi zadnjim premikom v smeri priznanja Palestine. Pred kratkim sta to že napovedali Francija in Kanada, pod določenimi pogoji pa tudi Združeno kraljestvo.

O priznanju razmišlja tudi Nova Zelandija. Novozelandski zunanji minister Winston Peters je napovedal, da bo vlada o tem odločala naslednji mesec. Po besedah ministra je priznanje le še vprašanje časa.

Le nekaj ur pred napovedjo avstralskega predsednika vlade je izraelski premier Benjamin Netanjahu sicer kritiziral mednarodne pozive k priznanju palestinske države in dejal, da to "ne bo prineslo miru v regijo, temveč vojno".

Palestinsko državo, ki vključuje Gazo in Zahodni breg, priznava najmanj 142 držav, med njimi Slovenija. ZDA in Izrael temu odločno nasprotujeta.