Ob robu vrha zveze Nato v Haagu, na katerem so voditelji članic zavezništva potrdili dvig obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP, sta se danes sestala ukrajinski in ameriški predsednik, Volodimir Zelenski in Donald Trump. Po navedbah prvega sta razpravljala o možnostih za prekinitev ognja in mir v Ukrajini.