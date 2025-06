Upokojen poljski vojak poskušal izvesti atentat na Zelenskega

Generalpodpolkovnik Vasilj Maljuk, direktor Varnostne službe Ukrajine (SBU), je na zaprtem brifingu za domače medije podrobno opisal načrt, ki sta ga skupaj preprečili ukrajinska varnostna služba SBU in poljska varnostna agencija ABW.

Po Maljukovih besedah ​​je Rusija najela moškega in mu predala načrt, v katerem je bilo predvideno, da ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega ubije na letališču Rzeszów-Jasionka na Poljskem, pri čemer naj uporabi dron s kamero ali ostrostrelsko puško. Načrt je bil pravočasno odkrit in napad preprečen, poroča Newsweek.

Pridržali so ga in priprli

"Vojaški upokojenec, Poljak, je bil rekrutiran pred nekaj desetletji, trdno je verjel v sovjetsko idejo in imel ta namen že več let," je Vasilij Maljuk zbranim novinarjem razložil na današnjem srečanju.

SBU in njihovi poljski kolegi so atentatorju namero preprečili, pridržali so ga in priprli, tožilstvo je vložilo obtožnico, grozi pa mu do osem let zapora.

Zelenski: Preživel sem že več kot deset poskusov atentata

Zelenski je bil sicer od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 tarča več neuspelih poskusov atentata. Maljuk je novinarjem razkril tudi drugo zaroto v Kijevu, v katero so bili vpleteni visoki uradniki iz ukrajinske službe državne varnosti (UDO), ki naj bi delali za peto kolono ruske tajne službe FSB. Skupina je želela rekrutirati posameznike, ki so blizu varnostnikom Zelenskega. Ubiti so ga nameravali kar v predsedniški palači.

Tri mesece po začetku ruske invazije na Ukrajino je Zelenski dejal, da je preživel deset poskusov atentata, marca 2024 pa, da je število preseglo deset. Opozoril je, da je en poskus atentata nanj kriv za eno smrt v predsedniški pisarni. Dva meseca pozneje so aretirali skupino ruskih agentov, vključno s člani UDO, ki so načrtovali napade na Zelenskega, Budanova, Maljuka in druge ukrajinske uradnike.