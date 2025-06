Nov načrt, kako ustaviti Putina: "Vse hujši je. Čas je za drugo taktiko."

Ameriški republikanski senator Lindsey Graham, znan kot velik podpornik vojaške pomoči ZDA Ukrajini, ameriške politike poziva k sprejetju novega zakona, ki ga opisuje kot "ekonomskega razbijalca bunkerjev". Po prepričanju senatorja gre za način, kako ruskega predsednika Vladimirja Putina prisiliti, da končno sede za pogajalsko mizo in se pogovarja o resničnem miru v Ukrajini. Zakon ima po besedah Grahama sicer veliko podporo tako republikanskih kot demokratskih senatorjev.

Kar 500-odstotne carine na države, ki od Rusije kupujejo nafto in hkrati ne pomagajo Ukrajini

Nov zakon z imenom Sankcionirajmo Rusijo 2025 so v senatu ZDA začeli pripravljati že v začetku junija, vključuje pa nov paket sankcij, ki bi močno udarile po Rusiji in njenih dveh najtesnejših gospodarskih partnericah, Indiji in Kitajski.

Zakon predvideva uvedbo kar 500-odstotnih carin na uvoz iz vseh držav, ki od Rusije še vedno kupujejo zemeljski plin, nafto in uran, razen če te države neposredno pomagajo Ukrajini, da se ubrani ruske invazije.

Čeprav novi sveženj sankcij Kitajske in Indije ne omenja poimensko, je implikacija jasna – obe državi tudi po ruski invaziji Ukrajine, ki traja že skoraj tri leta in pol, ne le nista prekinili ali omejili kupovanja ruskih energentov in surovin, temveč sta postali njeni glavni odjemalki.

Foto: Shutterstock

Indija, na primer, zdaj že skoraj tretjino nafte uvozi iz Rusije, pred ruskim napadom na Ukrajino pa je bil delež uvoza ruske nafte v Indiji več kot desetkrat nižji. Ruska nafta medtem predstavlja nekaj več kot petino kitajskega uvoza, pred invazijo Ukrajine pa je bil ta delež bistveno nižji. Podatka sta za leto 2024.

Ekonomski razbijalec bunkerjev

Ameriški senator iz Južne Karoline Lindsey Graham zakonodajalce v ZDA poziva k čimprejšnjemu sprejetju zakona, ki bi uvedel nov sveženj sankcij.

Ameriški senator Lindsey Graham velja za zelo naklonjenega ameriški vojaški pomoči Ukrajini. Leta 2023 je sredstva, ki so jih ZDA namenile za oboroževanje Ukrajine za odvračanje ruskih napadov, označil za "najbolje porabljen denar v zgodovini Združenih držav Amerike". Na fotografiji Graham med obiskom v Sloveniji pred dvema letoma. Foto: Bojan Puhek

Kot je Graham, sicer velik podpornik pomoči Ukrajini, dejal v nedeljskem intervjuju za ameriški medij NBC News, ima novi zakon podporo več kot 80 senatorjev ZDA z obeh političnih polov, torej tako republikanskega kot demokratskega.

Novi sveženj sankcij je označil za "ekonomskega razbijalca bunkerjev", kar je navezava na vodene bombe za uničevanje podzemnih bunkerjev z istim imenom, ki po stiku s tlemi ne eksplodirajo takoj, temveč zaradi ogromne količine kinetične energije, posebej okrepljene konice in mehanizma za zakasnitev detonacije eksplodirajo šele globoko pod zemljo.

"Bunker" je v tem kontekstu nepripravljenost Rusije oziroma ruskega predsednika Vladimirja Putina, da resno sede za pogajalsko mizo in se z Združenimi državami Amerike pogovarja o realistični izvedbi mirovnega procesa za končanje vojne v Ukrajini.

"Putin je postal bolj agresiven, postaja vse hujši, nič ne gre na boljše. Tako imenovana mehka moč ne deluje. Čas je za spremembo taktike," je za NBC News dejal Graham. Foto: AP / Guliverimage

"Putin je postal bolj agresiven, vse hujši je. Čas je za spremembo taktike."

Po besedah senatorja Grahama je namen novega zakona oziroma novega svežnja sankcij povečevanje gospodarskega pritiska na Rusijo, saj dosedanji ukrepi, pa tudi opozorila administracije Donalda Trumpa, niso delovali.

"Putin je postal bolj agresiven, postaja vse hujši, nič ne gre na boljše. Tako imenovana mehka moč ne deluje. Čas je za spremembo taktike," je za NBC News dejal Graham.

Ameriški senator svoje kolege v senatu poziva, da čim prej glasujejo o zakonu in ga sprejmejo, saj bo predsednik ZDA Donald Trump po besedah Grahama s tem dobil zelo uničujoče ekonomsko orodje, s katerim bo Putina spravil k pogajalski mizi, je prepričan.

Nova zakonodaja bi predsedniku ZDA zaradi izogibanja neželenim diplomatskim posledicam sicer omogočala nekaj fleksibilnosti pri uvajanju sankcij zoper Rusijo in njene trgovinske partnerje, ki ji z odkupom energentov omogočajo nadaljevanje vojne v Ukrajini.