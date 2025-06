Razkritje: Prisrčna zakonca sta v resnici operativca Rusije s posebno misijo

Ruska zakonca Lev Andriašvili in Irina Iakovenko sta v Argentini na skrivaj vzpostavljala omrežje, ki bi krepilo podporo Rusiji in predvsem stališčem Kremlja med državljani in državljankami južnoameriške države, so razkrili v uradu argentinskega predsednika. Njuna organizacija, imenovana "Podjetje", je bila povezana s tako imenovanim ruskim projektom Lahta, katerega cilj je manipulacija javnega mnenja v Evropi, ZDA, Ukrajini in Rusiji.

Prodajalec lubrikantov in strokovnjakinja za marketing sta bila ruska agenta pod krinko

Ruska operativca Leva Konstantinoviča Andriašvilija in Irino Iakovenko, ki sta v državi delala kot specialist v argentinski podružnici ruskega podjetja za prodajo strojnih lubrikantov oziroma kot strokovnjakinja za digitalni marketing, je razkrinkal argentinski obveščevalni sekretariat SIDE, je v sredo razkril Manuel Adorni, predstavnik za odnose z javnostmi urada argentinskega predsednika Javierja Mileija.

Tiskovna konferenca, na kateri so razkrili rusko operacijo v državi:

Po ugotovitvah SIDE so ruski operativci v Argentini izvajali aktivnosti, povezane z ruskimi geopolitičnimi interesi. Preiskava SIDE je razkrila obstoj organizacije, ki je imela vzdevek Podjetje, povezana pa naj bi bila z ruskim projektom Lahta, organiziranim širjenjem dezinformacij s ciljem destabilizacije družbe oziroma vplivom na javno mnenje v ZDA, Evropski uniji, Ukrajini in tudi Rusiji, je dejal Adorni.

Projekt Lahta je po navedbah pravosodnega ministrstva ZDA sicer aktiven že vsaj od leta 2014, nekoč pa naj bi bil neločljivo med drugim povezan tudi z nekdanjo organizacijo IRA oziroma Internet Research Agency (Agencija za internetne raziskave).

Poslopje IRA oziroma Internet Research Agency v Sankt Peterburgu v Moskvi. Na vrhuncu aktivnosti je v tej zgradbi delalo več kot tisoč plačanih internetnih "trolov", ki so prek množice lažnih profilov na družbenih omrežjih poskusili vplivati na javno mnenje v drugih državah. Foto: Thomas Hilmes/Wikimedia Commons

Ta je bila ogromen ruski propagandni in predvsem dezinformacijski stroj s sedežem v Sankt Peterburgu, kjer je na vrhuncu aktivnosti leta 2015, pred predsedniškimi volitvami v ZDA, na katerih je zmagal Donald Trump, delalo več kot tisoč ljudi. Njen glavni mecen je bil leta 2023 umrli nekdanji ruski oligarh Jevgenij Prigožin, sicer šef ruske paravojaške organizacije Wagner.



IRA je bila razpuščena leta 2023 po tem, ko se je Prigožinova organizacija Wagner obrnila proti ruskim oblastem in uprizorila pohod konvoja oklepnikov proti Moskvi, a se nato obrnila tik pred prihodom v rusko prestolnico. Prigožin je le dva meseca poznele umrl v eksploziji letala.

Hoteli so zgraditi skrivno rusko enklavo sredi Argentine

Skrivna organizacija, ki sta jo vodila ruska državljana Andriašvili in Iakovenkova, si je po navedbah Adornija v Argentini prizadevala vzpostaviti rusko celico, ki bi prisegla zvestobo Kremlju in nato začela z izvajanjem dezinformacijskih kampanj, usmerjenih proti argentinskim lokalnim in državnim oblastem.

Kot so ugotovili v SIDE, sta zakonca že začela z ustvarjanjem in razpečevanjem vsebin na družbenih omrežjih, katerih namen je bil širjenje prokremeljskih stališč med uporabnike in uporabnice spletnih platform v Argentini.

Foto: SIDE

Ruska operativca sta navezala tudi stike s številnimi argentinskimi nevladnimi in neprofitnimi organizacijami z namenom poskusa manipulacije entitet civilne družbe, ki lahko imajo velik vpliv na javno mnenje v državi.

V uradu argentinskega predsednika so razkrili še, da je SIDE o delovanju organizacije podjetje zbral še veliko več podatkov, ki pa jih zaradi trajajoče preiskave trenutno še ne morejo razkriti. Tako denimo še ni znano, ali sta ruska državljana v pridržanju ali pa sta morda celo že zapustila državo.

Z Argentino sta povezana tudi "slovenska" ruska vohuna

Iz Argentine sta se v Slovenijo leta 2017 preselila Maria Rosa Mayer Munos in Ludwig Gisch, argentinska državljana, ki sta nato živela tiho življenje v hiši v Črnučah v Ljubljani. Maria je vodila umetniško galerijo z imenom Art Gallery 5'14, njen mož Ludwig pa računalniško podjetje DSM&IT.

Putinov sprejem "slovenskih" ruskih vohunov Ane Dulcove in Artjoma Dulceva ter njunih otrok na letališču v Moskvi, avgust 2024. Foto: Reuters

V resnici je šlo za Ano Dulcev, elitno častnico ruske obveščevalne službe za zunanje zadeve (SVR), in Artjoma Dulceva, prav tako pripadnika SVR. Ruska vohuna pod globoko krinko so slovenski organi pregona, ki so prijeli namig od tujih obveščevalnih služb, aretirali decembra 2022.

Zakonca Dulcev sta bila 1. avgusta lani nato vključena v izmenjavo zapornikov med Rusijo in državami Zahoda, predvsem ZDA. Ob prihodu na letališče v Moskvo je Ano in Artjoma skupaj z njunima otrokoma, ki ju je pozdravil v španskem jeziku, toplo sprejel sam ruski predsednik Vladimir Putin.