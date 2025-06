Alarm v Bruslju: v Rusiji brutalno napadli mlado evropsko diplomatko

V Vladivostoku na skrajnem vzhodu Rusije so napadli in pretepli 33-letno diplomatko Evropske unije iz Romunije. V incident naj bi bila po špekulacijah v Bruslju vpletena celo glavna ruska obveščevalna služba FSB, ki pa je za storitev dejanja sicer uradno ni obtožil še nihče. V Bruslju so na zagovor poklicali ruskega odposlanca za EU.

Zgodilo se je na daljnjem ruskem vzhodu

Napad na evropsko diplomatko iz Romunije, 33-letno Eveline Ioana Mărășoiu, se je zgodil konec maja letos, je prvi poročal nemški medij Der Spiegel, to pa so nato potrdili tudi pri Evropski komisiji in na romunskem ministrstvu za zunanje zadeve.

Diplomatka je bila na službeni poti v Vladivostoku, največjem mestu na skrajnem vzhodu Rusije. Namen potovanja je bil po navedbah medija Der Spiegel obisk konzulatov drugih držav v Vladivostoku. Na poti v Rusijo jo je spremljal tudi kolega iz Francije.

Diplomatka Eveline Ioana Mărășoiu se je po napadu v Vladivostoku vrnila v Bruselj. Foto: Facebook / Eveline Ioana Mărășoiu

Dva moška sta ji grozila in jo nato napadla

Ko je 33-letnica 26. maja zapustila hotel, je ob njej ustavil avtomobil, iz katerega sta po navedbah nemškega časnika izstopila dva moška. Diplomatki sta najprej grozila, nato pa jo fizično napadla in pretepla.

Diplomatka je po dogodku zapustila Rusijo in se vrnila v Bruselj, je medtem za romunske medije potrdil tamkajšnji zunanji minister Emil Hurezeanu. Ali je Rusija uvedla preiskavo dogodka v Vladivostoku, ni znano.

Neodvisni ruski medij The Moscow Times je poročal, da so romunsko diplomatko v Vladivostoku z vprašanji, kaj počne v Rusiji, tamkajšnji mediji oblegali že od trenutka, ko je tam pristalo njeno letalo. Foto: Shutterstock

So vpleteni ruski posebni agenti?

Nekateri bruseljski diplomati so za Der Spiegel in več drugih medijev sicer izrazili prepričanje, da so v napad na romunsko predstavnico EU v Vladivostoku zelo verjetno vpleteni FSB, zvezna varnostna služba in osrednja ruska obveščevalna agencija. Tega FSB sicer ni obtožil še nihče v Bruslju.

Znano je sicer, da FSB diplomate iz tujine, še posebej iz držav Evropske unije, nadzoruje od trenutka, ko prestopijo rusko mejo, in do trenutka, ko zapustijo državo.

Diplomatka Eveline Ioana Mărășoiu v napadu naj ne bi bila huje poškodovana. Foto: Facebook / Eveline Ioana Mărășoiu

Evropska unija je za pojasnila o dogodku ta teden poklicala ruskega odposlanca v Bruslju.