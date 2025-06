Ukrajinska napoved, ki Rusom naganja strah v kosti

Ukrajinske obveščevalne službe (SBU in vojaška GUR) so v zadnjem času Rusiji zadale hude vojaške udarce, kot je napad z droni na ruska letališča s strateškimi bombniki. Ukrajinski obveščevalci napovedujejo, da se bo njihovo pravo delo začelo šele po koncu vojne, ko se bo začelo kaznovanje tistih Rusov, ki so zagrešili zločine proti Ukrajincem. Pri tem se Ukrajinci zgledujejo po izraelskem Mosadu.

Ukrajinska obveščevalna služba SBU, ki jo vodi Vasil Maljuk, se je pred tedni proslavila z operacijo Pajkova mreža, tj. z napadi brezpilotnih letalnikov na štiri ruska vojaška letališča. V napadih je bilo menda uničenih med 30 in 40 ruskih strateških bombnikov, kar morda predstavlja skoraj polovico vseh ruskih strateških bombnikov.

Ukrajinski obveščevalci dvigajo ukrajinsko moralo

Ker so razmere na bojišču za ukrajinsko vojsko vse težje, so predvsem obveščevalna oziroma tajne službe tiste, ki s spektakularnimi operacijami polnijo naslovnice. Redno napadajo pomembne vojaške cilje, pa tudi posameznike iz Kremlja in ruske vojske.

Bolj ko so razmere na fronti zapletene, pomembnejše bi lahko postale tajne službe za Ukrajino. Že zdaj vodijo t. i. senčno vojno proti Rusiji. Pri tem se zgledujejo po izraelski obveščevalni službi Mosad, piše nemški medij t-online.

Ukrajinska senčna vojna proti Rusiji

SBU je pravzaprav ukrajinska notranja obveščevalna agencija, vendar od začetka obsežne ruske invazije vse pogosteje izvaja operacije v Rusiji.

V začetku junija so Ukrajinci z nenadnim napadom z droni na štirih ruskih vojaških letališčih uničili več ruskih strateških bombnikov, s katerimi Rusi izvajajo napade na Ukrajino. Akcijo so izpeljali ukrajinski obveščevalci. Po nekaterih podatkih je Ukrajincem uspelo po letu 2014 v Rusiji splesti široko mrežo svojih agentov. Foto: Posnetek zaslona

Šef SBU Maljuk je lani za Financial Times pojasnil, kaj se mu zdi najpomembnejša naloga njegove obveščevalne agencije: boj proti sovražnikovim obveščevalnim službam. Maljuk je poudaril tudi takratno motivacijo SBU: "Stališče varnostne službe je jasno in nedvoumno: vsak zločin, ki ga stori agresor, mora biti kaznovan."

Ukrajinci napovedujejo kaznovanje ruskih zločincev

Ukrajinci očitno ne menijo, da bo poslanstvo njihove obveščevalne službe izpolnjeno, če se bo vojna končala s pogajanji. Konec aprila je predsednik obrambnega odbora v ukrajinskem parlamentu Roman Kostenko v intervjuju za Ukrajinsko Pravdo izjavil, da se bo delo obveščevalnih služb takrat šele zares začelo.

"Glavna naloga naših obveščevalnih služb bo kaznovanje kriminalcev, ki so streljali na civiliste, izstreljevali rakete, analizirali, sprejemali odločitve in izdajali ukaze. Ti ljudje bodo kaznovani, kjerkoli že so."

Zgledovanje po Mosadu, ki je iskal nacistične zločince

Kostenko, ki je služil v vojski, preden je postal politik, in bil tudi član posebne enote SBU, je kot vzor ukrajinskim vohunom navedel izraelski Mosad.

Decembra lani je v Moskvi podtaknjena bomba ubila pomembnega ruskega generala Igorja Kirilova in njegovega pomočnika Iljo Polikarpova. Za napadom so verjetno stali ukrajinski obveščevalci. Foto: Guliverimage

"Mislim, da bo delo naših služb v prihodnjih desetih, 20, 30 letih – ali tako dolgo, kot bo potrebno – enako kot delo Judov, ki so iskali naciste, ki so proti njim zagrešili zločine v koncentracijskih taboriščih."

Napadi ukrajinskih obveščevalcev na ruske generale

SBU je verjetno odgovoren za različne atentate v Rusiji. Decembra lani je general Igor Kirilov umrl sredi Moskve, ko je eksplodirala eksplozivna naprava, pritrjena na električni skuter. Konec aprila letos je v avtomobilski bombi umrl še en general, Jaroslav Moskalik.

V mestu Stavropol na jugu Rusije je maja v eksploziji granate umrl nekdanji ruski vojaški poveljnik Zaur Gurcijev, ki je leta 2022 poveljeval ruskim zračnim silam med ruskimi napadi na ukrajinsko pristaniško mesto Mariupol.

Akcije GUR v Afriki

Med SBU in vojaško GUR, ki jo vodi Kirilo Budanov, naj bi se razvila prava tekma za izvedbo velikih in odmevnih napadov. Julija lani je specialna enota GUR v Maliju skupaj s tuareškimi uporniki napadla ruske plačance iz skupine Wagner – ubitih naj bi bilo približno 80 pripadnikov zasebne vojske.

Konec maja, le dva dneva pred napadom brezpilotnih letal SBU na ruska letališča, je GUR v Vladivostoku izvedel napad na ruske vojaške enote, ki so bile med drugim vpletene v bitko za Mariupol. Zadeti naj bi bili vojaki in vojaška oprema. Mesto je od Kijeva oddaljeno več kot sedem tisoč kilometrov zračne črte, še piše t-online.