Poudarki dneva:



14.00 V eksploziji v Rusiji ubit eden vodilnih ruskih poveljnikov v napadih na Mariupol

13.20 Rusija od Ukrajine še ni prejela odziva glede udeležbe na pogovorih v Istanbulu

Veteran ruske invazije na Ukrajino, 34-letni Zaur Gurcijev, ki je po vrnitvi iz vojne postal podžupan mesta Stavropol, je umrl v eksploziji granate blizu stanovanjske hiše v Stavropolu. V eksploziji je umrl še en moški, ki se mu je približal v bližini klopi pred poslopjem.

Gurcijev je ob začetku ruske invazije v Ukrajini leta 2022 poveljeval zračnim napadom ruskih sil na ukrajinsko pristaniško mesto Mariupol, ki je bilo v napadih povsem opustošeno.

Domnevni atentat na Gurcijeva je po navedbah tako ukrajinskih kot ruskih virov na družbenih omrežjih izvedel Nikita Penkov, ruski državljan, ki je stanovanje v stavbi, kjer je živel Gurcijev, najel le 15 dni prej, je poročal beloruski medij Nexta.



Zaur Gurcijev velja za "mesarja iz Mariupola". Foto: NEXTA/X

Gurcijev in Penkov sta se po navedbah Nexte v času eksplozije sicer že dobro poznala, in sicer naj bi stik navezala prek ene od aplikacij za zmenke, ki jo uporabljajo istospolno usmerjene osebe. Za srečanje v živo se naj bi dogovarjala že dlje, na večer, ki je bil usoden za oba, pa bi morala imeti prvi zmenek.



Kot so po poročanju Nexte neuradno že ugotovili preiskovalci, je eksplozijo povzročil Penkov, ki je imel čez prsni koš oprtano skrito improvizirano eksplozivno napravo, napolnjeno s šrapnelom. Kakšna je bila motivacija za to dejanje, še ni znano.



Ruske oblasti uradno sicer še vedno preiskujejo vzrok za eksplozijo, vključno s terorističnim napadom, za katerim bi stala Ukrajina, je sporočil regionalni guverner Vladimir Vladimirov.

Obmorski Mariupol je bil kmalu po začetku invazije februarja 2022 prizorišče hudih bojev in obleganja železarne Azovstal. Mesto, ki je pred vojno štelo več kot pol milijona prebivalcev, je po skoraj treh mesecih močno porušeno padlo v roke ruskih sil. Med obleganjem je v Mariupolu umrlo približno osem tisoč ljudi, poroča nevladna organizacija Human Rights Watch.

Ruske sile v Mariupolu so bile večkrat tarče obtožb o vojnih zločinih, med drugim zaradi napadov na porodnišnico in gledališče, kjer se je skrivalo več sto civilistov, večinoma žensk in otrok. Foto: Guliverimage

Rusija še ni prejela odgovora Ukrajine glede udeležbe na ponedeljkovih novih neposrednih pogovorih med državama v Istanbulu, je danes sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Ob tem je zahtevo Kijeva, da Moskva še pred pogovori posreduje svoje pogoje za končanje vojne, označil za nekonstruktivno.

"Kolikor mi je znano, še nismo prejeli nobenega odgovora (...) počakati moramo na odgovor ukrajinske strani," je povedal Peskov. Zahtevo ukrajinskih oblasti, da Moskva še pred pogovori posreduje svoje pogoje za mir, pa je označil za nekonstruktivno.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v sredo predlagal nove neposredne pogovore med državama. Kot je dejal, namerava Rusija v ponedeljek v Istanbulu ukrajinski delegaciji predstaviti osnutek memoranduma o svojih pogojih za končanje vojne. Kijev je v odzivu izrazil pripravljenost na pogovore, a dodal, da se mora z ruskimi pogoji seznaniti vnaprej, da bi srečanje prineslo rezultate.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je medtem danes Kijev in Moskvo pozval, naj ne zapirata vrat dialogu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prva neposredna pogajanja med predstavniki Ukrajine in Rusije po letu 2022 so v Istanbulu potekala sredi maja. Pogajalci so se dogovorili le o izmenjavi po tisoč vojnih ujetnikov, ki so jo že izpeljali, razpravljali pa so tudi o prekinitvi ognja in morebitnem srečanju predsednikov držav.

Predsednik ZDA Donald Trump je nato le nekaj dni pozneje po pogovoru z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom izjavil, da bosta Moskva in Kijev takoj začela pogovore o prekinitvi ognja in končanju vojne. Putin pa je dejal, da je Moskva pripravljena sodelovati s Kijevom pri memorandumu o morebitnem mirovnem sporazumu.

Odtlej se je omenjalo več morebitnih prizorišč za nadaljnja pogajanja med rusko in ukrajinsko stranjo, med drugim Turčijo in Vatikan.

Ruska vojska medtem kljub pritiskom h končanju vojne še naprej izvaja napade na Ukrajino. Po navedbah ukrajinskih sil je zračna obramba ponoči sestrelila 56 ruskih dronov, navaja ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform. Rusko obrambno ministrstvo pa je danes sporočilo, da so ruske sile zavzele še tri ukrajinske vasi, dve v regiji Doneck in eno v regiji Harkov.