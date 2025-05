Grozljivo novo orožje, ki spreminja vojno v Ukrajini

V mestu Rodynske, le 15 kilometrov severno od močno napadenega Pokrovska, je tik po ruskem letalskem napadu ostal le dim in ruševine. 250-kilogramska drsna bomba je uničila upravno stavbo in tri stanovanjske bloke. Mesto je zdaj tarča stalnih napadov z droni, ki prihajajo z novo zavzetih položajev na vzhodu.

Ko novinarji obiščejo prizorišče, jih nad glavami pozdravi ruski optični dron, piše BBC. Posadka se skrije pod drevo – sledijo eksplozije in večminutno brnenje. Ko hrup utihne, zbežijo do zaklonišča. Dron se verjetno vrne, ker zazna gibanje.

Optični droni so brezpilotna letala, ki za prenos podatkov uporabljajo optični vlakni kabel namesto običajnih radijskih signalov. Foto: Guliverimage

Kaj so optični droni in zakaj so tako nevarni?

Fibre-optic droni so nove generacije dronov, ki se na kontrolno enoto pilota fizično povezujejo prek optičnega kabla, dolgega več deset kilometrov. To pomeni, da:

ne uporabljajo radijskih signalov, zato jih ni mogoče motiti z elektronskimi sistemi,

omogočajo natančen nadzor v realnem času,

so primerni za nizke lete, vstopanje v stavbe in ciljanje skritih tarč.

"Ta tehnologija pomeni, da smo izgubili eno izmed glavnih obramb pred droni," opozarja t. i. Moderator, inženir dronov iz ukrajinske 68. brigade. Rusija jih uporablja že nekaj časa, Ukrajina pa poskuša čim hitreje razviti in proizvesti lastne.

The aftermath of the large-scale use of fiber-optic-guided FPV drones: the fields are completely covered with them. pic.twitter.com/qb8o2ymFKy — WarTranslated (@wartranslated) May 28, 2025

Droni spreminjajo taktiko in upočasnjujejo premike vojske

Vojaki priznavajo, da droni vplivajo na njihovo mobilnost. Enota mora več dni čakati na vremenske pogoje (oblake ali veter), da se premakne na položaje. Brez zaščite pred droni je premik na bojišče postal nevarnejši kot sam boj.

"Šalimo se, da bi morali s seboj nositi škarje – za rezanje kabla," pravi topničar Serhij, še piše BBC.

Droni s to tehnologijo so manj zaznavni in omogočajo visoko ločljivost video prenosa, kar je ključno za natančno usmerjanje in napade. Foto: Guliverimage

Droni ciljajo tudi civiliste

V mestu Bilytske so ruski napadi uničili vrsto stanovanjskih hiš. 61-letna Svitlana je ostala brez doma, a jo je rešilo naključje – med napadom ni bila doma. "Prej smo eksplozije slišali daleč stran, zdaj pa bombardirajo naš kraj," pravi.

Uničena sta tudi pekarna in živalski vrt.

A detailed demonstration of FPV drone with fiber optic control developed by Chinese Skywalker Technology.



Depending on the flight range requirement, the drone is offered with 1, 5 and 10 km cable reels.



The 5 km cable reel weighs 1.1 kg. pic.twitter.com/2D210lCx5G — Clash Report (@clashreport) August 19, 2024

Tehnološki preobrat, ki določa prihodnost vojn

Optični droni predstavljajo velik preobrat v vojni tehnologiji. Medtem ko je v začetku vojne večino napadov sestavljalo topništvo in raketni ogenj, danes droni vodijo bitke – tiho, natančno in smrtonosno. Zaradi svoje zasnove jih ni mogoče ustaviti na enak način kot klasične dronske napade.

Trenutno ima prednost Rusija, ki je uvedla to orožje prej. A Ukrajina pospešeno razvija lastne rešitve. Od začetka leta 2025 je razvila več kot 20 novih modelov optičnih dronov, ki jih je certificirala za bojno uporabo. Proizvodnjo vodi 11 ukrajinskih podjetij, ki so začela izdelovati drage komponente, kot so vijačni bobni za optična vlakna.