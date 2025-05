Kremelj je danes Ukrajino obtožil, da s svojimi dejanji nasprotuje mirovnemu procesu. Podobno so sporočili z obrambnega ministrstva, kjer so dodali, da so bili obsežni zračni napadi na Ukrajino v zadnjih dneh odgovor na vse pogostejše napade ukrajinskih brezpilotnih letalnikov na ruske civiliste, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Kijev je ob podpori nekaterih evropskih držav sprejel vrsto provokativnih ukrepov, da bi preprečil pogajanja, ki jih je začela Rusija," je sporočilo rusko obrambno ministrstvo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Po navedbah ministrstva je Ukrajina precej okrepila napade na Rusijo, pri čemer so od 20. maja uničili več kot 2.300 ukrajinskih dronov, od katerih so jih več kot polovico prestregli zunaj bojnih območij. "Civilisti, vključno z ženskami in otroki, so bili ranjeni," so dodali in nedavne obsežne napade na Ukrajino označili za neposreden odgovor na ukrajinske napade. "Vsaj lahko rečemo, da ta dejanja Kijeva niso skladna s prizadevanji za mirovni proces," pa je danes dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Osnutek sporazuma v pripravi

Rusko zunanje ministrstvo je pri tem zagotovilo, da še vedno pripravljajo osnutek sporazuma o prihodnji mirovni pogodbi, poroča tiskovna agencija Reuters na svoji spletni strani. "Rusija nadaljuje pripravo osnutka memoranduma o prihodnjem mirovnem dogovoru, v katerem so opredeljena številna stališča, kot so načela poravnave, časovni okvir morebitnega mirovnega sporazuma in morebitna prekinitev ognja za določen čas, če bodo doseženi ustrezni dogovori," je dejala tiskovna predstavnica ministrstva Marija Zaharova.

Medtem so se v Moskvi odzvali tudi na nedavne grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede novih sankcij. "Vidimo, da veliko število medijev dejansko sodeluje v kampanji, katere cilj je rušenje mirovnega procesa, da bi spodbudili Američane k uvedbi novih sankcij," je dejal Peskov. Po njegovem mnenju sicer ZDA ravnajo skrajno uravnoteženo.

Trumpove kritike ne bodo vplivale na načrt za izmenjavo ameriških in ruskih zapornikov, je dodal Peskov. "Jasno je, da se ruska in ameriška stran ne smeta in ne moreta strinjati o vsem. Vedno bodo obstajala določena nesoglasja," je povedal in zagotovil, da obstaja politična volja za izvajanje doseženih dogovorov.

Po telefonskem pogovoru med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom prejšnji teden so iz Kremlja sporočili, da sta se predsednika pogovarjala tudi o izmenjavi po devet zapornikov.