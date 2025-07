Pregled dneva:



10.11 V ukrajinski vojski lahko služijo tudi starejši od 60 let

9.37 Ukrajini se zaradi zamud pri reformah obeta manjši sveženj pomoči EU

9.11 Rusi v napadu na vadišče v Ukrajini ubili tri vojake

10.11 V ukrajinski vojski lahko služijo tudi starejši od 60 let

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v torek podpisal zakon, ki ukrajinskim državljanom, starejšim od 60 let, omogoča pridružitev vojski. V skladu z zakonom bodo lahko podpisali enoletno pogodbo za opravljanje nebojnih nalog, pred tem pa bodo morali opraviti zdravniški pregled, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Znatno število državljanov, starejših od 60 let, je izrazilo željo, da se prostovoljno pridružijo obrambi države. Potrebno je vključiti večje število ljudi, ki želijo braniti suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine," piše na spletni strani ukrajinskega parlamenta.

Ukrajina se po več letih vojne, ki jo je sprožila ruska invazija februarja 2022, sooča s pomanjkanjem vojakov. V luči tega je doslej sprejela že več ukrepov za privabljanje ljudi v vojsko. Med drugim ponuja enoletne pogodbe in finančne spodbude za ljudi, stare od 18 do 24 let. Aprila lani pa je tudi znižala starostno mejo za mobilizacijo s 27 na 25 let.

9.37 Ukrajini se zaradi zamud pri reformah obeta manjši sveženj pomoči EU

Evropska komisija je v torek predlagala, da se Ukrajini v novem svežnju pomoči izplača nekaj več kot tri milijarde evrov namesto 4,5 milijarde evrov, kolikor je bilo prvotno predvidenih. Kot razlog so v Bruslju navedli, da Kijev ni izpolnil vseh njihovih zahtevanih reform, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajina je junija priznala, da ni izpolnila treh od 16 reform, med drugim reforme, povezane z imenovanjem sodnikov na protikorupcijskem sodišču. Po navedbah tiskovnega predstavnika Evropske komisije Guillauma Mercierja ima Kijev sedaj eno leto časa, da izvede preostale tri reforme in tako pridobi dodatne 1,5 milijarde evrov pomoči, ki je bila zadržana.

Zmanjšanje pomoči Ukrajini je bilo sicer predvideno, še preden je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nedavno sprejel zakon, ki je okrnil avtonomijo tožilstva in urada za boj proti korupciji.

Zakon je v Ukrajini sprožil prve resne proteste po začetku vojne leta 2022, na nezadovoljstvo pa je naletel tudi v Bruslju. Zelenski je nato vendarle popustil in predlagal nov zakon, ki naj bi zagotovil neodvisnost protikorupcijskih organov v državi.

9.11 Rusi v napadu na vadišče v Ukrajini ubili tri vojake

"Sovražnik je v torek izvedel raketni napad na območje ene od enot kopenskih sil, ki se je usposabljala," je sporočila ukrajinska vojska. Dodala je, da so bili ubiti najmanj trije vojaki, 18 pa je bilo ranjenih. Vojska je napovedala, da bo incident preiskala.

V ruskih napadih na Ukrajino je bilo sicer v torek ubitih 25 civilistov, med njimi 23-letna nosečnica in več zapornikov v kazenski koloniji Bilenkiska v regiji Zaporožje.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v odzivu Rusijo obtožil, da je namerno napadla zapor, pri čemer je bilo ubitih 17 ljudi, še 42 pa ranjenih. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je obtožbe zavrnil in ponovil, da Moskva ne napada civilnih objektov.

Preberite še: