Dve leti so ga iskali po Krku. Ta teden so ga našli mrtvega.

Tragična zgodba se je začela junija 2023. Takrat 61-letni Avstrijec je z družino počitnikoval v najeti hiši na Krku. Moški, ki je trpel za demenco, se je brez nadzora družinskih članov oddaljil v neznano smer. Od takrat se je za njim izgubila vsaka sled.

Sledili sta dve leti iskanja. Družina se je večkrat vračala na Hrvaško in obupano poskušala najti kakršnokoli sled. Organizirane so bile obsežne iskalne akcije, v katerih so sodelovali lokalni lovci, Gorska reševalna služba s psi iskalci, uporabili pa so tudi drone. Letaki so bili razobešeni po vsem otoku in širše, pozivi za pomoč pa objavljeni v hrvaških, italijanskih in avstrijskih medijih.

Družina je preverjala tudi zavetišča za brezdomce, primer pa so predstavili tudi v televizijski oddaji Fahndung Österreich. Družina je za njegovo najdbo ponujala tudi nagrado v višini osem tisoč evrov.