Ukrajina ni tarča samo ruskih raket in dronov, ampak tudi skoraj biblijske nadloge: na milijone kobilic pustoši po jugu Ukrajine. Kijev za invazijo žuželk krivi vojno in Rusijo. "Gre za ruski ekocid v Ukrajini," trdijo Ukrajinci.

Kobilice rojijo po vaseh, poljih in mestih, in to na območjih, ki jih nadzorujeta tako Kijev kot Moskva. Še posebej so prizadete ukrajinske regije Dnipro, Zaporožje, Herson, Odesa in deli regije Vinica, piše Kyiv Post.

Goste preproge žuželk

Videoposnetki prikazujejo goste preproge žuželk na stenah hiš in roje, ki potemnijo celotna središča vasi, piše nemški Focus. Namestnik vodje regije Zaporožje Andrij Pjatnicki skuša pomiriti javnost: "Ja, videti je grozno. Da, ogromno jih je, nebo je polno žuželk. Vendar ni neposredne nevarnosti za ljudi."

Ukrajinske oblasti vidijo jasno povezavo med roji kobilic in rušenjem jezu Kahovka, ki so ga junija 2023 porušili ruski vojaki. Porušitev jezu ni zahtevala le več sto življenj in poplavila obsežnega območja, temveč je tudi trajno uničila ekosistem – s posledicami, ki trajajo še danes, piše Focus.

"Napad žuželk je posledica ruskega ekocida v Ukrajini"

"Bodimo iskreni: glavni razlog za napade kobilic je vojna," je za ukrajinski kmetijski portal Latifundist povedal Vadim Čajkovski, namestnik direktorja ukrajinske agencije za hrano in varstvo potrošnikov. "Napad kobilic je posledica ruskega ekocida v Ukrajini."

'There are billions of them' - huge swarms of locusts attacked Ukrainians in the Zaporizhzhia region.

- SK

Kot piše ameriški Politico, je roj kobilic še posebej močan okoli nekdanjega rezervoarja Kahovka, območja, ki se je po eksploziji izsušilo in zdaj ponuja idealne pogoje za razmnoževanje kobilic. Identificirani sta bili dve vrsti: kobilica selivka (Locusta migratoria) in egiptovska kobilica (Anacridium aegyptium). Obe sta znani po svoji sposobnosti, da v kratkem času uničita velike površine kmetijskih zemljišč.

Obramba z insekticidi

Po poročanju Kyiv Posta je bilo treba samo v zaporoški regiji z insekticidi obdelati več kot šest tisoč hektarjev. V hersonski regiji so žuželke že uničile 27 kvadratnih kilometrov sončničnih polj.

Žuželke so napadle tudi ozemlje pod nadzorom Rusije. V delu regije Zaporožje, ki je pod rusko okupacijo, so po podatkih ruskega kmetijskega inšpektorata uničile 200 hektarjev koruze. Tudi tam so žuželčjo nadlogo pripisali izsušenim poljem in neizkoriščenim obdelovalnim zemljiščem, kar je prav tako posledica vojne.

Ukrajinska žetev še ni ogrožena

Ukrajinska agencija za varstvo potrošnikov poziva kmete k budnosti: Polja je treba redno pregledovati in takoj ukrepati ob prvih znakih težav. Čajkovski zagotavlja, da ukrajinska žetev še ni ogrožena, ker so kobilice skoncentrirane predvsem na območjih ob reki Dneper in drugih vodnih poteh.

A massive locust invasion is sweeping across Ukraine, with swarms now making their way from farmlands into urban areas.



The skies in some regions have turned dark as the insects overwhelm fields and streets alike.



Experts blame the outbreak on extreme drought and the collapse…

Vendar se za to stvarno oceno razmer skriva vse večja zaskrbljenost: dlje ko traja vojna in bolj ko je uničena infrastruktura, pogosteje bi lahko takšni naravni pojavi ušli izpod nadzora. Kyiv Post opozarja na dolgoročni ekološki učinek domin. Vojna ni uničila le vasi, mest in človeških življenj, ampak je tudi trajno porušila naravno ravnovesje.