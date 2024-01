Knjiga o tiranu, ki sedi v trdnjavi za visokimi zidovi in ustrahuje svet. Tako je knjigo Čarovnik iz Kremlja opisal britanski novinar in nekdanji dopisnik iz Moskve Peter Hitchens. Knjigo priporoča vsem, ki jih zanima, kako razmišljajo Rusi.

Knjiga o tiranu, ki sedi v trdnjavi za visokimi zidovi in ustrahuje svet. Tako je knjigo Čarovnik iz Kremlja opisal britanski novinar in nekdanji dopisnik iz Moskve Peter Hitchens. Knjigo priporoča vsem, ki jih zanima, kako razmišljajo Rusi. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Ruski predsednik Vladimir Putin je volk samotar, ki dela, medtem ko drugi spijo, in je obseden s krvavo rusko preteklostjo, zlasti s Stalinovim obdobjem. Tako je Putin predstavljen v knjigi Čarovnik iz Kremlja, ki jo je napisal italijansko-francoski politični esejist in romanopisec Guliano da Empoli.

Ruski predsednik Vladimir Putin, ki se je zavihtel na čelo največje države na svetu zadnji dan leta 1999, ko je v Kremlju nasledil Borisa Jelcina, je bil vedno zanimiv za svetovne medije. Še zlasti pa je prišlo do prave eksplozije zanimanja zanj, ko je Rusija februarja leta 2022 napadla Ukrajino.

Zahodna ugibanja o Putinu

V medijih – še zlasti na Zahodu – so se vrstila ugibanja o tem, zakaj se je odločil za napad na Ukrajino, kako trdna je njegova oblast v Kremlju, kdo bo njegov naslednik, ali ima res dvojnike, ali je pripravljen uporabiti jedrsko orožje in ali je res hudo bolan ...

V tem medijsko-političnem vzdušju je luč sveta aprila leta 2022 ugledala knjiga Čarovnik iz Kremlja (v francoskem izvirniku Le Mage du Kremlin). To je na prvi pogled domišljijski roman. Glavni junak, čarovnik iz Kremlja, je Vadim Baranov, svetovalec ruskega predsednika Putina, ki ga Baranov pogosto imenuje kar car.

Resnični Baranov

Za Baranovim pa se skriva resnična oseba – Vladislav Surkov. Ta je bil od leta 1999 do 2020 tesen Putinov sodelavec. Za nekatere politične analitike je bil ključna osebnost Putinove administracije in njegov glavni prišepetovalec (med drugim je bil nekaj let namestnik ruskega premierja in glavni svetovalec ruskega predsednika). Velik vpliv naj bi imel tudi na Putinovo politiko do Ukrajine in na oblikovanja koncepta t. i. suverene demokracije.

Vladislav Surkov (na fotografiji skupaj s Putinom) velja za ruskega Machiavellija. Pravili so mu tudi Putinov Rasputin in Putinov glavni ideolog. Njegovo tesno sodelovanje s Putinom se je končalo februarja leta 2020. Aprila leta 2022 je odjeknila novica, da so ga v Rusiji aretirali in spravili v hišni pripor, menda zaradi zlorab denarja, ki se je zbiral za proruske upornike v Donbasu. Zanimivo je, da so Surkova aretirali isti mesec, ko je v Franciji da Empoli objavil knjigo Čarovnik iz Kremlja. Foto: AP / Guliverimage

V da Empolijevi knjigi Baranov, ta v politiki uporablja spretnosti, ki jih je pridobil kot producent televizijskih resničnostnih šovov v 90. letih, Putinu med drugim svetuje glede Čečenije, predsedniških volitev leta 2000, potopa podmornice Kursk in oranžne revolucije v Ukrajini leta 2004.

V romanu Čarovnik iz Kremlja se neimenovani pripovedovalec zgodbe, ki obišče Moskvo, na neki dači na podeželju sestane z Baranovim. Oba združi zanimanje za ruskega pisatelja Jevgenija Zamjatina in njegov distopični roman Mi, stik pa navežeta na socialnem omrežju. Baranov, čarovnik iz Kremlja, ki se je umaknil iz politike, pripovedovalcu v eni noči pove svojo življenjsko zgodbo.

Vzpon silovikov

Knjiga Čarovnik iz Kremlja prikaže, kako je Putin potisnil na obrobje oligarhe, kot sta bila Boris Berezovski in Mihail Hodorkovski, in namesto njih dal moč silovikom, uslužbencem obveščevalnih oziroma tajnih služb, piše Financial Times v oceni knjige.

"Tako je država spet postala vir vsega v Rusiji," pravi Baranov v knjigi in dodaja: "Edino, kar šteje v Rusiji, je privilegij, bližina do oblasti. Vse drugo je drugotnega pomena."

Asketski uradnik postane angel smrti

V romanu, ko sedita za mizo v neki restavraciji, Putin reče Baranovu: "Navzeli ste se zahodnjaške predstave, da je volilna kampanja sestavljena iz dveh ekip ekonomistov, ki razpravljajo o dokumentu, objavljenem v programu PowerPoint. Ne gre tako. V Rusiji je moč nekaj drugega."

Ne samo, da masakri ne škodijo Stalinovi priljubljenosti med Rusi, ampak so prav ti masakri razlog za Stalinovo priljubljenost med Rusi, pravi Putin v romanu Čarovnik iz Kremlja. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Baranova zgrozi Putinova pripravljenost, da uporabi brezobzirno in neusmiljeno nasilje. Putina opiše kot asketskega uradnika, ki se je nenadoma spremenil v angela smrti. "Prvič sem videl kaj takšnega. Nikoli, niti na odrih najboljših gledališč, nisem bil priča podobni spremembi," pravi Baranov.

Volk samotar in Stalin

V da Empolijevi knjigi je Putin predstavljen kot hladnokrven in preračunljiv človek. In kot volk samotar, ki dela, medtem ko drugi spijo, in je obseden s krvavo rusko preteklostjo, zlasti s Stalinovim obdobjem.

"Ti misliš, da je Stalin priljubljen kljub svojim masakrom. No, motiš se. On je priljubljen zaradi masakrov. Ker je vsaj vedel, kako opraviti s tatovi in izdajalci," pravi Putin Baranovu.

Putin o Zahodu

Glede odnosov z Zahodom Putin Baranovu med drugim reče: "Mi smo podrli berlinski zid, ne oni. Mi smo razpustili Varšavski pakt. In mi smo ponudili svojo roko kot znamenje miru in ne kot znak predaje. Lepo bi bilo, če bi se sem ter tja spomnili na to."

Guliano da Empoli je bil prav tako kot Vladislav Surkov nekdaj politični svetovalec voditelja države. Pred leti je namreč svetoval nekdanjemu italijanskemu premierju Matteu Renziju. Ta je vodil italijansko vlado med letoma 2014 in 2016. Da Empoli predava v Parizu in vodi milanski možganski trust Volta. Fotografija da Empolija je iz leta 2005. Foto: Wikimedia Commons

In da, "če bi ljudožerci prišli na oblast v Moskvi, bi jih ZDA takoj priznale kot legitimno oblast - dokler bi ZDA obravnavali kot svojega šefa". Morda so zaradi takšnih stavkov nekateri zahodni kritiki obtožili da Empolija, da je preveč razumevajoč do Putina. Da Empoli odgovarja, da je to roman in ne politično delo. In da ni dolžan poučevati.

Bister portret Rusov

Roman Čarovnik iz Kremlja je pod drobnogled vzel tudi britanski novinar in publicist Peter Hitchens v britanskem mediju Daily Mail. Hitchens je bil dopisnik v Moskvi v začetku 90. let preteklega stoletja, ko je razpadala Sovjetska zveza.

Nad da Empolijevim romanom je Hitchens navdušen: "Dvomim, da je kjerkoli drugje videti bistrejši portret ruskega pogleda na oblast, politiko in svet ali boljšo razlago, kako se je brezbarven birokrat tajne policije Putin razbohotil v nekaj pošastnega in fascinantnega hkrati."

Kako Putin navduši Ruse

"Putin, ki ga vidimo v knjigi, je prišel globoko iz ruske zgodovine Ivana Groznega in Stalina. Nagonsko razume nekaj, kar je Zahod pozabil v skoraj 80 letih ustaljenega in uspešnega miru po letu 1945 v Severni Ameriki in Evropi, ki se zdaj bliža raztrganemu in dokončnemu koncu. Dojel je, kar vedo vsi ciniki, da je moč destilirana iz strahu, da morajo tisti, ki jo želijo imeti v rokah, vsaj izgledati, kot da zdravijo narodove bolezni, po potrebi z nasiljem, ne pa da jih preprečujejo z gradnjo boljše kanalizacije in veliko porabo denarja za javni zdravstveni sistem."

Carjev imperij (tj. ruski imperij, op. p.) se je rodil v vojni in logično je, da se bo na koncu (car, tj. Putin, op. p.) spet obrnil k vojni, pravi Baranov v Čarovniku iz Kremlja. Cilj vojne proti Ukrajini ni osvojitev, ampak kaos, še pravi Baranov. Surkov (da Empolijev model za knjižni lik Baranova) je pred leti dejal, da Ukrajina ne obstaja in da je sila edini način za ponovno vzpostavitev bratskih rusko-ukrajinskih odnosov. Leta 2015 je Kijev Surkova obtožil, da je januarja 2014 organiziral ostrostrelce, ki so v času protestov proti ukrajinskemu proruskemu predsedniku Viktorju Janukoviču streljali na protestnike in ukrajinske policiste. Rusija je obtožbe zavrnila kot absurdne. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Trenutek, ko Putin osorno zarohni v javnosti, da bo čečenske upornike, če bo treba, pobil, kjerkoli jih bo našel, je trenutek, ko mu rusko ljudstvo, ki je leta hrepenelo po oblastniku, ki je pripravljen ubijati, podeli avtoriteto. Dovolj jim je liberalne vladavine, ki je pomenila kaos, inflacijo, brezposelnost in kriminal, pojasnjuje Hitchens razloge za Putinovo utrditev na oblasti.

Baranov o vojni

Baranov oziroma Surkov v romanu govori tudi o Ukrajini: "Kar si želimo, ni osvojitev, ampak kaos. Vedno se tako konča, če narediš napako in zaupaš Zahodu. Ob prvi težavi te Zahod pusti na cedilu in potem se moraš sam ukvarjati z razrušeno državo."

"Carjev imperij se je rodil v vojni in logično je, da se bo na koncu spet obrnil k vojni. Je neomajni temelj naše moči, njen izvirni greh," še pravi Baranov.

V oceni da Empolijevega romana Hitchens omeni tudi anekdoto o Surkovu. Ta je nekoč peljal nekega zahodnjaka na kosilo v Moskvi in mu rekel: "Imaš dve možnosti. Prva je anglosaška. Dam ti jedilni list in ti izbereš, kar si želiš. Druga možnost je ruska. Tukaj ni izbiranja. Glavni kuhar izbere namesto tebe, ker ve bolje od tebe, kaj si želiš. Predlagam rusko možnost."