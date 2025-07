Sekulić na pomoč poklical Alena Omića

Slovenski košarkarski reprezentanci se je na pripravah na EuroBasket pridružil Alen Omić, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije. Selektor Aleksander Sekulić je še v ponedeljek zatrjeval, da Omića ne bo vpoklical, a so se, kot vse kaže, v štabu reprezentance zdaj odločili drugače.

"Slovenska članska reprezentanca nadaljuje treninge v Stožicah, ekipi pa se je danes pridružil tudi Alen Omić," so danes po dopoldanskem treningu sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije. Vpoklic 33-letnega in 216 centimetrov visokega centra ob vseh težavah s pomanjkanjem visokih košarkarjev še ni bil tako presenečenje, če ne bi še v ponedeljek selektor Aleksander Sekulić zatrjeval, da košarkarja, ki je v pretekli sezoni igral za Budućnost, ne bo vpoklical.

Na vprašanje, ali ob odpovedih Vlatka Čančarja in Josha Neba v poštev ne pride niti Omić, je takrat Sekulić odvrnil: "Za zdaj ne. Za zdaj ostajamo v zasedbi, kakršna je zdaj, se bomo pa v kratkem odločili, kako naprej. A mislim, da moramo verjeti in zaupati tudi fantom, ki so tukaj," je takrat dejal Sekulić, ki pa si je, kot vse kaže, po tehtnem razmisleku skupaj s strokovnim štabom premislil.

"Glede na nepričakovano situacijo v zadnjem trenutku smo se strokovni štab in vodstvo reprezentance odločili, da skušamo izkoristiti vse možnosti, da bo reprezentanca na pripravah ter kasneje tudi na prvenstvu v najboljši mogoči izvedbi. Tako smo sprejeli odločitev, da reprezentanci priključimo Alena Omića. Alen se je na vabilo odzval izjemno pozitivno in je bil brez kakršnihkoli pogojevanj takoj pripravljen pomagati reprezentanci ter se je ekipi nemudoma priključil. Skozi treninge bomo videli, na kakšen način in koliko lahko ekipi pomaga, ter nato pred odhodom na prvenstvo določili najboljšo mogočo zasedbo, ki bo branila slovenske barve na EuroBasketu," je danes za KZS o svoji odločitvi povedal Sekulić.

Omić: Zelo vesel in srečen sem, da sem znova v reprezentanci

Omić je v nedavnem intervjuju za Sportklub povedal, da bi bil pripravljen znova obleči slovenski dres. "Imajo mojo številko. Vedo, kje sem. Treniram in se pripravljam za novo sezono. Če pokličejo, se bomo vse zmenili, ni težave," je za Sportklub dejal center, ki je nazadnje za Slovenijo igral leta 2016 v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2017, zatem pa je mesto naturaliziranega košarkarja zasedel Anthony Randolph, KZS pa je tako Omića postavila na stranski tir. "Čeprav me je odločitev Košarkarske zveze Slovenije prizadela in me boli, menim, da ni razloga za zamere. S fanti iz reprezentance sem preživel nekaj fantastičnih poletij in prav ta druženja bom najbolj pogrešal. Takšen je pač vrhunski šport," je takrat dejal Omić, ki zatem vse do danes ni bil več del reprezentance.

Alen Omić je za slovensko reprezentanco doslej zbral 19 uradnih nastopov ter dosegel 146 točk in 105 skokov. Naturalizirani košarkar je članski reprezentančni dres prvič nosil na svetovnem prvenstvu leta 2014 v Španiji, igral je tudi na evropskem prvenstvu leta 2015. "Čeprav sem za slovensko reprezentanco že zaigral, se počutim, kot da sem prvič del izbrane vrste. Zelo vesel in srečen sem, da sem znova v reprezentanci. Komaj čakam, da se fantom pridružim na treningih. Seveda bo treba trdo delati ter se dokazovati strokovnemu štabu in soigralcem. Verjamem pa, da smo vsi skupaj sposobni prikazati dobre predstave," je ob prihodu na priprave dejal Omić.

V zadnji sezoni je igral za Budućnost. Foto: Filip Barbalić

Ta je zadnjo sezono preživel v dresu Budućnosti, kjer je igral pod vodstvom trenerja Andreja Žaklja, z ekipo pa je zaigral v finalu lige ABA, kjer je bil na koncu močnejši Partizan. Za zdaj je pred novo klubsko sezono še brez kluba. V pretekli sezoni je v povprečju dosegal 4,6 točke in 4,4 skoka na obračun. Pred tem je igral za Cedevito Olimpijo, v Sloveniji pa je svojo pot začel pri Črnomlju, igral je še za Zlatorog in leta 2012 okrepil ljubljanski kolektiv, kjer je ostal tri sezone. Na tujem je med drugim zastopal še Gran Canario, Efes, Unicajo, Hapoel Jeruzalem, Crveno zvezdo, milansko Olimpio, Joventut in Bourg.

Kot so še sporočili iz KZS, bo reprezentanca drugi cikel priprav v ljubljanskih Stožicah končala v soboto. Po dnevu počitka bo treninge na isti lokaciji nadaljevala že v ponedeljek. V začetku tedna se bo soigralcem na treningih priključil še Luka Dončić.

Seznam kandidatov za nastop na EP (17): Miha Cerkvenik, Žiga Daneu, Luka Dončić*, Zoran Dragić, Vit Hrabar, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Alen Omić, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žak Smrekar, Leon Stergar in Luka Ščuka. *reprezentanci se bo pridružil v začetku avgusta, po napovedih 4. ali 5. 8. Odpovedali nastop: Vlatko Čančar, Urban Kroflič, Josh Nebo

