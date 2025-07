Italijani in Brazilci že v polfinalu, Slovence čakajo favoriti

Slovenci bodo četrtič v zadnjih petih letih igrali na zaključnem turnirju, zgrešili so ga le leta 2022, ko so v rednem delu lige zasedli deseto mesto. Njihova najboljša uvrstitev je četrto mesto (2021, 2024), leta 2023 pa so po četrtfinalnem porazu proti Japoncem osvojili sedmo mesto.

Pomlajena slovenska zasedba je redni del končala na šestem mestu, kar ji je za četrtfinale namenilo aktualno olimpijsko prvakinjo Francijo. Na selektorskem stolčku te je stari znanec in začetnik slovenske odbojkarske pravljice Andrea Giani. Vloga favorita pripada galskim petelinom, a pomlajeni slovenski tabor poudarja, da bo poskušal narediti vse, da se po eni tekmi še ne bo poslovil od Kitajske.

Varovanci Fabia Solija so se s Francozi pomerili že v rednem delu in izgubili z 0:3.

Italijani so ugnali Kubo. Foto: VolleyballWorld

Za uvod Italijani boljši od Kubancev

Prvi so na igrišče v sredo stopili Italijani in Kubanci. Italijani so zmagali s 3:1 (18, 19, -20, 21) v nizih. Nato je sledil še dvoboj med gostitelji Kitajci in Brazilci, ki so ga slednji pričakovano dobili s 3:1 (-29, 19, 16, 21).

Na zadnji četrtfinalni tekmi se bodo v četrtek ob 13. uri za polfiinale pomerili Japonci in Poljaki.

Polfinale bo v soboto, finale in tekma za tretje mesto pa v nedeljo.

Lovoriko branijo Francozi.