Možič: Cilj je uvrstitev v polfinale

V kitajskem velemestu Ningbo je vse nared za zaključni turnir elitne lige narodov, v kateri se bo za prestižno zmago pomerila osmerica najuspešnejših reprezentanc letošnje sezone. Poleg Slovenije so si mesto na zaključnem turnirju priigrale še izbrane vrste Francije, Brazilije, Poljske, Kube in Italije, Kitajski pa je mesto med najboljšimi pripadlo kot gostiteljici turnirja. Slovenski odbojkarji so se na Kitajsko, kjer se že intenzivno pripravljajo na četrtfinalni obračun s Francijo - nasprotnikom, s katerim so se že srečali v letošnji izvedbi tekmovanja, odpravili preteklo soboto.

Za preboj v polfinale bodo varovanci selektorja Fabia Solija morali pokazati svojo najboljšo predstavo, selektor pa bo lahko računal na naslednje igralce: podajalca Nejca Najdiča in Uroša Planinšiča, prosta igralca Janija Kovačiča in Grego Okrogliča, srednje blokerje Jana Kozamernika, Saša Štalekarja in Janeza Janža Kržiča, korektorja Tončka Šterna in Nika Mujanovića ter sprejemalce Žigo Šterna, Roka Možiča, Luko Marovta, Roka Bračka in Klemna Šena. Doma so ostali kapetan Tine Urnaut, Alen Pajenk, Gregor Ropret in Jošt Kržič.

Fabio Soli se zaveda, da bodo morali njegovi varovanci za uvrstitev v polfinale pokazati najboljšo predstavo. Foto: Aleš Fevžer

Soli: Mislim, da imamo možnost

Aktualni olimpijski prvaki in branilci naslova v ligi narodov Francozi, ki so na zaključni turnir prišli s praktično vsemi svojimi najboljšimi igralci, v dvoboju zagotovo veljajo za favorita. A selektor Fabio Soli poudarja, da želijo izkoristiti svoje priložnosti in dodaja: "Danes smo imeli možnost, da smo opravili trening v tekmovalni dvorani. To je bila tudi prva in zadnja možnost, da skušamo še nekoliko izboljšati našo igro in se skušamo boriti z eno najboljših ekip, ki smo jo lahko dobili za nasprotnika. Francija v tem trenutku igra tako vrsto odbojke, ki jo tudi mi želimo igrati – hitro in pametno. Mislim, da imamo možnost in priložnost, da tekmujemo proti izjemni ekipi in damo od sebe kar največ in to bomo tudi storili."

Kljub temu, da ob prihodu na Kitajsko niso imeli veliko časa za prilagajanje na šesturno časovno razliko, podobno mnenje o srečanju deli tudi korektor Nik Mujanović: "Bilo se je zahtevno navaditi na časovno razliko, morda celo bolj kot ponavadi. Sploh, ker je bilo ravno nelagodno, da smo sem prispeli zelo zgodaj in smo večinoma slabo spali, morali pa smo že takoj trenirati. Ampak menim, da smo se s tem dobro soočili. Imeli smo tudi že prvi uradni trening. Nova dvorana in nova okolje - težko je vse narediti perfektno že takoj, a sem prepričan, da bomo do tekme že v dobrem stanju. Francija je zelo težek nasprotnik, s katerim smo igrali že velikokrat. Dostikrat smo zmagali, dostikrat izgubili. Težko je reči, kakšen bo izid, ampak vemo pa, da se bodo in oni in mi borili na vso moč in naj zmaga najboljši."

Možič: Cilj je uvrstitev v polfinale

Rok Možič verjame v preboj v polfinale. Foto: VolleyballWorld V reprezentanci so osredotočeni na prihajajoče srečanje in igralci se zavedajo zahtevnosti naloge, ki jih čaka proti izjemno kakovostnemu nasprotniku, a obenem verjamejo v svoje sposobnosti. Med tistimi, ki so pred začetkom sklepnega dela tekmovanja delili svoje vtise, je tudi Rok Možič, ki prav tako meni, da ima ekipa realne možnosti za preboj v polfinale: "V nedeljo smo prispeli sem, na Kitajsko, potovanje je bilo kar dolgo, a mislim, da smo se do zdaj že dobro navadili na časovno razliko. Opravili smo dva dobra fitnesa in danes tudi trening v veliki dvorani, tako da smo se že privadili na okolje. Jutri nas čakajo še lažji trening, nekaj počitka in priprava na francosko reprezentanco. Čaka nas zelo težka tekma, saj so tekmeci dvakratni olimpijski prvaki, letos pa so redni del lige narodov končali na tretjem mestu. Premagali so nas v skupinskem delu in mislim, da smo takrat igrali dobro. Na žalost so se vsi trije nizi na razliko končali v njihov prid in upam, da jim bomo lahko s podobno predstavo in igro dobro parirali ter se na koncu borili za zmago. Cilj je uvrstitev v polfinale, zavedamo pa se, da bomo morali prikazati eno izmed naših najboljših predstav, da bomo to lahko tudi uresničili."