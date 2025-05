EU je pravkar razširila sankcije proti ruskemu tajnemu naftnemu ladjevju (znano tudi kot ladjevje v senci) in na seznam dodala še več ruskih podjetij. Sliši se kot staro vino v novih sodih – kaj dosegajo najnovejši ukrepi? Putina očitno ne odvračajo od vojne v Ukrajini, piše nemški medij ntv.de.

Sankcije do zdaj niso spremenile Putinove politike

Kot je v intervjuju za omenjeni nemški medij dejal avstrijski ekonomist Gabriel Felbermayr, sankcije proti Rusiji niso bile tako uspešne, da bi lahko povzročile premik politike v Kremlju.

"Če zdaj dodamo še nekaj več, to ne spremeni temeljne analize stroškov in koristi Kremlja med vojno in mirom. Žal je tako. Toda vsako zaostrovanje kremeljskemu režimu nekoliko otežuje, nekoliko podraži kršenje mednarodnega prava. Rusija je še bolj izolirana in potisnjena v roke Severne Koreje in Irana. To zagotovo vpliva na blaginjo v Rusiji, vključno s financiranjem vojne. O tem smo lahko precej prepričani, saj Kremelj ob vsaki priložnosti v okviru morebitnih mirovnih pogajanj pravi, da morajo sankcije izginiti," poudarja.

Rusija je spretno zaobšla sankcije

Sankcije EU so močno zmanjšale evropsko trgovino z Rusijo, čeprav za številne izdelke, kot so farmacevtski izdelki, še vedno ni sankcij. Vendar pa iz študij vemo, da je Rusiji uspelo zelo spretno zaobiti obstoječe sankcije, pojasnjuje Felbermayr.

Zaradi zahodnih sankcij je Rusija svojo trgovino preusmerila proti državam, kot sta Kitajska in Indija. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Medtem ko je Zahod postavljal trgovinske ovire, je Rusija namerno odpravljala ovire za Iran, Severno Korejo, Kitajsko in Indijo. Rusija ni le nadomestila dela svojega izgubljenega izvoza in uvoza z izvozom v druge države in uvozom iz njih, temveč je tudi aktivno izkoristila nov trgovinski potencial.

V Indijo več ruske nafte, kot je pričakoval Zahod

Na področju finančnih trgov se je razširilo sodelovanje z drugimi partnerji, na primer med centralnimi bankami, zavarovalniškimi storitvami ali plačilnimi sistemi. Ruska trgovina z nafto z Indijo na primer zdaj poteka tudi v kitajski valuti.

Poleg tega so bili standardi izdelkov v trgovini z drugimi državami usklajeni ali znižani: zdaj je na primer dovoljen uvoz vojaške tehnologije iz Severne Koreje. Zahod ni predvidel, da bodo druge države od sankcij imele ne le pasivne, ampak tudi aktivne koristi. Jasno je bilo, da bo ruska nafta tekla v Indijo ali drugam, če bo Zahod kupoval manj. Toda v Indijo teče več, kot je bilo pričakovano, ugotavlja avstrijski ekonomist.

Sankcije, ki jih Zahod noče uvesti

A pri tem poudarja, da če Rusija ne bi bila prizadeta s sankcijami, tega ne bi počela. "Zakaj Rusija pred zahodnimi sankcijami skoraj ni trgovala z Indijo? Ker je v trgovini z Nemčijo več dobička, stroški in tveganja pa so nižji. Rusiji je uspelo škodo ublažiti z novimi trgovinskimi povezavami, vendar je ta še vedno prisotna. Tudi 17. in 18. sveženj sankcij povečujeta stroške za Rusijo. Če bi ruska nafta na koncu tekla na Kitajsko po cevovodih, bi sankcije proti ladjevju v senci dosegle le malo. Toda Rusija se je doslej izogibala visokim stroškom takega novega cevovodnega sistema. To kaže, da je učinkoviteje prevažati nafto z ladjami – vključno z ladjami v senci."

Sankcije vas ne obogatijo, trdi Felbermayr, a to ne velja za posredniške države, kot so Turčija in nekdanje sovjetske republike v Srednji Aziji. Te kupujejo blago po tržni ceni na Zahodu in ga zaradi sankcij lahko drago prodajajo Rusiji. A Felbermayr odsvetuje sekundarne sankcije proti tem državam, zlasti proti Turčiji. Kot se boji, bi sekundarne sankcije lahko Erdoganovo Turčijo pahnile v Putinov objem. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Na vprašanje, katere sankcije bi Rusijo najbolj prizadele, Felbermayr odgovarja, da bi bile to sankcije pri farmacevtskih izdelkih, kot so zdravila ali medicinska tehnologija, vendar so ti iz humanitarnih razlogov izvzeti iz sankcij. Drugače bi lahko ravnali tudi s posredniškimi državami, ki imajo velike koristi od preusmeritve trgovine, kot sta Kirgizistan ali Turčija.

Posredniške države zelo služijo zaradi sankcij

"Lahko bi rekli, da če ne boste ustavili trgovine z Rusijo, se boste morali ukvarjati z EU, tj. uvesti sekundarne sankcije. To bi bilo zagotovo učinkovito, vendar ne bi imelo le visokih stroškov za Evropo, temveč bi pomenilo tudi težave s srednjeazijskimi republikami in Turčijo. Zadnjo verjetno potrebujemo zlasti za dosego miru v Ukrajini," opozarja ekonomist.

Posredniškim državam gre trenutno odlično: blago kupujejo na Zahodu po tržnih cenah in ga lahko preprodajajo z višjimi cenami. "Kjerkoli je mogoče ustvariti dobiček, ga je težko spodkopati z regulacijo. Blago bo našlo pot in strožje ko so omejitve, večji je dobiček, ki ga je mogoče ustvariti z goljufijami s sankcijami ali tihotapljenjem."

"Sankcije vas ne obogatijo"

Felbermayr opozarja, da ni sankcij, ki bi vas obogatile (mišljene so države, ki uvajajo sankcije, in države, ki so tarča sankcij). "Če lahko Rusija na primer izvozi manj nafte s pomočjo svojega tajnega ladjevja, se bodo cene na svetovnem trgu zvišale. Toda Rusija zaradi sankcij trpi bolj kot Zahod. Sicer se Rusija ne bi pritoževala nad sankcijami in bi že prej trgovala z alternativnimi državami," je še dejal za ntv.de.