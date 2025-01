Zakaj zahodne sankcije Putina niso mogle spraviti na kolena? To je odgovor.

Zahod je želel s čedalje strožjimi sankcijami spraviti Vladimirja Putina na kolena. Za nafto in plin je Rusija hitro našla nove kupce. Mikroelektroniko Rusija zdaj uvaža iz Kitajske. Strokovnjakinja za Rusijo Stephanie Baker pojasnjuje, kateri ukrepi so dejansko prizadeli Rusijo.

Odkar je Rusija februarja 2022 začela svojo agresivno vojno proti Ukrajini, je samo Evropska unija proti Putinovi Rusiji uvedla 15 svežnjev sankcij. Rezi so močno prizadeli pomembne sektorje nemškega gospodarstva, zlasti zato, ker se je obdobje poceni uvoza energije nenadoma končalo, piše nemški medij Welt.

Optimistične napovedi ob začetku sankcij

Ameriška novinarka Stephanie Baker, ki je o sankcijah proti Rusiji napisala knjigo Kaznovanje Putina (Punishing Putin), je v pogovoru za omenjeni nemški medij najprej spomnila na optimistične napovedi v času prvih sankcij proti Rusiji, da bo rusko gospodarstvo hitro propadlo.

Eden od takšnih optimističnih napovedovalcev je bil tudi ameriški ekonomist Daleep Singh, namestnik svetovalca za nacionalno varnost v Bidnovi administraciji in arhitekt sankcij proti Rusiji.

Ogromen eksperiment

Kot pravi Stephanie Baker, so bile sankcije proti Rusiji ogromen eksperiment. "Skupina G7 še nikoli ni poskušala uvesti tako usklajenih sankcij za tako veliko gospodarstvo, ki je bilo tako globoko integrirano v svetovni finančni sistem. Zato je bilo težko napovedati, kako bo na trge vplivala na primer zamrznitev 300 milijard dolarjev (288 milijard evrov) rezerv ruske centralne banke."

Stephanie Baker o sankcijah proti Rusiji:

Po njenem mnenju bi lahko največ škode Putinovi Rusiji povzročile naftne sankcije, ker je bila nafta vedno ključ ruskega gospodarstva, saj predstavlja njen izvoz tretjino ruskega proračuna. Konec leta 2022 se je skupina G7 želela dogovoriti o omejitvi cen ruske nafte, a je to preprečila Bidnova administracija, ker ni želela skoka cen energentov pred kongresnimi vmesnimi volitvami, trdi.

Rusija je na naftne sankcije odgovorila s popusti in starimi tankerji

Na koncu so se strinjali z ukrepom, ki je predvidel, da bodo zavrnili zahodne storitve za pošiljke, ki stanejo več kot okoli 60 dolarjev (58 evrov) za sodček.

Rusija se je sprejetim zahodnim sankcijam z omejevanjem izvoza nafte izognila tako, da jo je najprej prodajala z velikim popustom. Potem pa je Rusija razvila svojo senčno floto naftnih tankerjev. In zdaj se z 90 odstotki ruske nafte trguje s to senčno floto starih zarjavelih tankerjev.

Sankcije proti Gazprombanki in začasni padec rublja

Na vprašanje, katere sankcije škodijo Putinu, Stephanie Baker odgovarja, da so to finančne sankcije – tako zamrznitev rezerv ruske centralne banke kot izključitev ruskih bank iz plačilnega sistema Swift. Včasih je bilo pod sankcijami 80 odstotkov ruskega bančnega sektorja.

Kitajska zelo pomaga Rusiji pri dobavah tehnološke opreme. Težje je pri zemeljskem plinu, saj dozdajšnji plinovodi med Rusijo in Kitajsko ne omogočajo velikih dobav ruskega plina. Foto: Guliverimage

"In zdaj, tik preden Donald Trump vstopi v Belo hišo, Bidnova administracija sprejema veliko strožje ukrepe, da bi Ukrajino postavila v najboljši pogajalski položaj. Joe Biden zdaj počne stvari, ki bi jih moral narediti pred dvema letoma. Na primer sankcije proti Gazprombanki, ki so povzročile preplah v Rusiji in je rubelj začasno padel. Putin je moral povedati, da ni potrebe za preplah. Če mora ruski predsednik to reči, je nekaj narobe."

Scholz in sankcije proti Rusiji

Stephanie Baker glede vloge nemškega kanclerja Olafa Scholza pri sankcijah proti Rusiji pravi, da je bil po njenih virih Scholz na pogovorih znotraj skupine G7 dan pred začetkom ruske invazije proti uvedbi preventivnih sankcij.

"Scholz je dal prednost ideji 'strateške dvoumnosti'. Z drugimi besedami, držati Rusijo v temi glede tega, kako močno bi Zahod vrnil udarec v primeru invazije. Da Putin ne sprejme previdnostnih ukrepov za selitev svojega premoženja. Še naprej bo potekala razprava o tem, ali bi moral Zahod – v nasprotju s Scholzevimi zahtevami – uvesti sankcije, ko se je Rusija še pripravljala na invazijo," je dejala Američanka.

Indija Evropi prodaja ruski plin

Opozorila je tudi na vlogo Indije, ki je pri nafti nadomestila Evropo kot kupec ruske nafte, in to v obsegu, ki ga je prej pričakovalo zelo malo strokovnjakov, tudi v Bidnovi administraciji. Zdaj Indija uvaža rusko nafto, jo predeluje v indijskih rafinerijah in jo pošilja v Evropo.

Indija uvaža rusko nafto, jo predeluje v svojih rafinerijah in nato izvaža v Evropo. Foto: STA

Bolj so sankcije udarile po Rusiji pri plinu. Rusija je namreč v Evropi izgubila svojega največjega kupca. Gazprom je prvič po 20 letih v rdečih številkah. To podjetje je bilo dolga leta ruska molzna krava. A šibka točka Gazproma je bila, da ni vlagal v utekočinjeni zemeljski plin, ampak je dobavljal plin evropskim državam po plinovodih.

Kitajska ne more kupiti veliko ruskega plina

Ker Evropa ni več trg, Gazprom nima več baze strank. Tudi ne more prepeljati toliko ruskega plina, ki ga je prej prodajal Evropi, na Kitajsko. Zmogljivost sibirskega plinovoda je razmeroma majhna in Rusija nima potrebnih zmogljivosti za utekočinjeni zemeljski plin. Moskva bi za to potrebovala zahodno tehnologijo in ladje.

Na vprašanje, kako veliko je izogibanje sankcijam, Stephanie Baker odgovarja, da so ameriški uradniki res besni nad mrežami utaj, ki so jih videli v Turčiji. Sicer pa največji obvoz za uvoz polprevodnikov in mikroelektronike poteka čez Kitajsko in Hongkong.

Posredniška podjetja v Hongkongu, Turčiji in Združenih arabskih emiratih

Trgovina na Kitajskem in v Hongokongu je ogromna. Vsi ti posredniki so ustanovili podjetja, večinoma v Hongkongu, nekaj pa tudi v Turčiji in Združenih arabskih emiratih, za dobavo vsega, kar rusko obrambno ministrstvo potrebuje za svoje natančno orožje.

Stephanie Baker je za Welt povedala še, da je laž, ko Putin pravi, da sankcije bolj prizadenejo Zahod kot Rusijo. Res pa je, da sankcije na Zahod vplivajo drugače. Nemčija to čuti bolj kot druge države.