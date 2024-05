"Kitajska ne bo rešila Rusije"

Rusija se je zaradi zahodnih sankcij začela gospodarsko opirati na Kitajsko. Ruski ekonomist Oleg Vjugin meni, da je to tvegano, in opozarja, da njegovi državi grozi podrejenost Pekingu in da bo Rusija postala satelit kitajskega gospodarstva.

Potem ko je Zahod leta 2022 zaradi napada na Ukrajino uvedel sankcije proti Rusiji in močno skrčil gospodarske odnose s to državo, so se ruska podjetja začela usmerjati na Kitajsko.

"Rusija bo postala satelit kitajskega gospodarstva"

Oleg Vjugin, ki je bil med drugim ruski finančni minister in podpredsednik vlade, je v intervjuju za ruski poslovni medij Business Gazeta (znan tudi kot Biznes online) pojasnil, da v tem ne vidi rešitve, saj bo Rusija postala satelit kitajskega gospodarstva.

Poudaril je, da sta Rusija in Evropa imeli obojestransko korist od gospodarskih odnosov. "Nismo bili samo evropska bencinska črpalka," je dejal. V Rusiji je namreč delovalo na tisoče zahodnih podjetij, ki so zgradila številne tovarne in se držala ruskih pravil.

Za Kitajsko je Rusija zgolj dobaviteljica surovin

Rusija je imela koristi od prenosa tehnologije. Zahodna podjetja so Rusom ustvarjala delovna mesta in jim tudi zaupala vodenje. Poleg tega Zahod sodelovanja ni povezoval s političnimi razmerami.

Ruski ekonomist Oleg Vjugin ima za seboj bogato kariero: bil je namestnik guvernerja ruske centralne banke, namestnik ruskega finančnega ministra, podpredsednik ruske vlade, šef moskovske borze in glavni nadzornik ruskega trga vrednostnih papirjev. Foto: Reuters

A Kitajska ravna drugače, opozarja Vjugin. Zanjo je Rusija predvsem dobaviteljica surovin – tako kot afriške države. V Afriki so Kitajci zgradili "kitajske enklave", kot jim pravi ruski ekonomist.

Podrejanje Kitajski kot grožnja ruski suverenosti

"Kitajska vlaga, vendar zelo skrbno ščiti svojo tehnologijo. Kitajski menedžerji so delali na ključnih položajih, domačini pa so le pomožno osebje. Infrastrukturo oziroma tovarne so zgradili Kitajci, ne lokalno prebivalstvo," je pojasnil Vjugin kitajski način delovanja na afriški celini.

Ruski trg za Kitajsko ni posebej zanimiv. Kitajci poleg tega poskušajo svoje gospodarske odnose s posameznimi državami tudi politično uporabiti. Dejstvo, da se Rusija podreja Kitajski, je dolgoročna grožnja ruski suverenosti, je še prepričan Vjugin.