Mož, ki je razkril, kako je Putin prelisičil zahodne sankcije

Ruski statistični urad je februarja letos objavil podatek, da je rusko gospodarstvo lani zraslo za 3,6 odstotka. Kot vedno, je treba na številke, ki prihajajo iz Rusije, gledati previdno in, kot vedno, so bila mnenja med ekonomisti deljena. Nekateri strokovnjaki so domnevali, da gre za prirejene podatke o gospodarski rasti, drugi so trdili, da niso našli nobenih dokazov o manipulaciji, piše nemški medij Frankfurter Rundschau.

Rusko gospodarstvo bolj žilavo, kot se je mislilo

Glede na trenutne podatke se zdi, da je rusko gospodarstvo bolj odporno, kot se je pričakovalo. Vendar državi zmanjkuje denarja. Ruski predsednik Vladimir Putin je tako že moral posegati po ruski rezervi za slabe čase (gre za sredstva iz Sklada za nacionalno blaginjo Rusije).

Sredstva ruskega sklada za blaginjo so se tako med februarjem 2022 in začetkom leta 2024 zmanjšala s 100,4 milijarde ameriških dolarjev (92,5 milijarde evrov) na približno 56 milijard ameriških dolarjev (51,6 milijarde evrov).

Prelivanje denarja iz sklada za blaginjo v proračun

Ekonomist Oleg Vjugin je v pogovoru za nemški medij Die Welt pojasnil, da gre pri skladu za blaginjo za železno rezervo: "Prelitje denarja iz sklada za blaginjo v proračun je spodbudilo povpraševanje in plače ter podprlo gospodarstvo."

Po podatkih ruske davkarije naj bi letos pobrali za 12 odstotkov več davkov:

Ekonomisti domnevajo, da bodo sredstva sklada za blaginjo zadostovala še za dve leti. Poleg tega so zahodne države zamrznile za tristo milijard dolarjev (276 milijard evrov) ruskih rezerv. Reuters je zapisal, da sankcije proti Moskvi in ruski ​​visoki vojaški izdatki slabijo finančno moč ruskega predsednika Vladimirja Putina. Rusko finančno ministrstvo pričakuje, da bo letos porabila 1,3 bilijona rubljev (12,9 milijarde evrov) za proračunski primanjkljaj ter 900 milijard rubljev (8,9 milijarde evrov) za naložbe v podjetništvo in naložbene projekte.

"Rusiji ne bo hitro zmanjkalo denarja"

Kljub temu Vjugin ne verjame, da bo Rusiji hitro zmanjkalo denarja. Še več, prepričan je, da bo denarja dovolj še za nekaj let in da je denarja v resnici vedno dovolj. Torej bo tudi dovolj denarja za vojno proti Ukrajini. Obstaja tudi veliko načinov, kako dobiti več denarja, na primer z zvišanjem davkov. S povečanjem vojaških izdatkov lahko Rusija še bolj spodbudi gospodarstvo.

Kot je še pojasnil Vjugin, se dolgo ni vedelo, kako se financira ruski proračun glede na naraščajoče vojaške izdatke. Zdaj pa je nekdanji namestnik ruskega finančnega ministra razkril "Putinovo zvijačo": "Do pred dvema letoma je veljalo strogo proračunsko pravilo, da se lahko od prodaje nafte za tekoče stroške porabi samo od 45 do 50 dolarjev (41,5 do 46,1 evra) na sodček. Vse nad tem je bilo prihranjeno."

Ves prihodek od prodaje ruske nafte se lahko takoj porabi

To pravilo so po izbruhu vojne v Ukrajini razveljavili. Zdaj se lahko prihodek od prodaje nafte takoj porabi. Glede na lansko ceno 80 dolarjev (73,7 evra) za sodček nafte so bile to velike vsote.

Leta 2022 se je ruski bruto domači proizvod (BDP) skrčil samo za 1,2 odstotka, manj od pričakovanega. Kot je septembra lani povedal Vjugin v intervjuju za Reuters, bi rusko gospodarstvo leta 2022 zraslo za od pet do šest odstotkov, če ne bi bilo zahodnih sankcij, ki so med drugim povzročile rusko tehnološko nazadovanje. Lani se je ruski BDP po uradnih podatkih povečal za 3,6 odstotka. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Po drugi strani Vjugin ne verjame uradnim podatkom, ki jih objavljajo ruske ustanove, na primer glede inflacije. Uradno je inflacija okoli 7,5 odstotka, a prava inflacija se med drugim vidi pri občinskih davkih, ki so se v nekaterih regijah zvišali za 40 odstotkov.

Ruske težave zaradi sankcije

Kot pravi Vjugin, zahodne sankcije terjajo svoj davek. Čeprav jih je mogoče zaobiti, ti novi načini izogibanja, ki jih mora Rusija najti, da bi se izognila sankcijam, državo stanejo vse več denarja. Vedno se torej najdejo nove poti, a so tudi vedno dražje.

Rusiji je zlasti težko nadomestiti uvoz z Zahoda na področjih, kot sta na primer elektronika ali proizvodnja čipov. Nadomestitev tega uvoza bi bila osnova za konkurenčnost gospodarstva. Rusija bi to lahko dosegla, a bi za to potrebovala veliko časa. Medtem gredo številna ruska podjetja v stečaj.

Je Zahod nespametno spodil rusko bogato elito?

Vjugin je bil v intervjuju za Die Welt tudi kritičen do zahodnih sankcij proti bogati ruski eliti. Namesto da bi Zahod ruske bogataše zvabil k sebi skupaj z njihovim bogastvom, jih je nehote spodil nazaj v Rusijo in tako spodbudil rusko gospodarstvo.

Marca lani je Vjugin v pogovoru za ruski poslovni medij Business Gazeta (tudi Biznes online) med drugim dejal, da bodo zahodne sankcije imele učinek. Niso enkraten udarec, ampak počasi dušijo gospodarstvo. Večina ruskih podjetij se tako bojuje za preživetje, kar pomeni, da ne vlagajo v prihodnji razvoj, ampak poskušajo z novimi partnerji obnoviti dobavne verige.



Rusko gospodarstvo torej v prihodnjih letih ne bo zares raslo, tudi če se bo povečal BDP. "Ne morete jesti orožja, toda proizvodnja orožja je del BDP," je dejal Vjugin za poslovni medij iz ruske republike Tatarstan in dodal, da stopnja BDP ne pove nič o vplivu na vsakdanje življenje. "Nekaj ​​ljudi morda v Rusiji trenutno bogati. Toda večina ljudi postaja revnejših."