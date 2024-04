Kako poskuša Putin s pomočjo zlate milijarde Zahod stisniti v kot

Putinova Rusija načrtno širi svoj vpliv v državah t. i. svetovnega Juga, da bi pridobila čim večjo težo v mednarodni politiki. To je še zlasti postalo pomembno v času vojne v Ukrajini in zahodnih protiruskih sankcij. Tako Rusija, ki se poskuša v Afriki in Aziji predstaviti kot nasprotnica zahodnega neokolonializma, navezuje in krepi vojaške stike s številnimi afriškimi državami, kot sta Niger ali Sudan. Pomembno vlogo ima Rusija v državah svetovnega Juga tudi kot velika izvoznica hrane.

Pred dnevi so v afriško državi Niger, ki je pred lanskim državnim udarom veljala za zahodno zaveznico, prišli ruski vojaki. Na drugi strani so se od tam umaknili najprej francoski, zdaj pa se bodo umaknili še ameriški vojaki. Že leta 2021 se je nekaj podobnega zgodilo še v eni afriški državi – Maliju.

Rusija krepi svoj vpliv v Afriki

Rusija se tesno povezuje tudi s Sudanom. Leta 2020 je tako Moskva podpisala sporazum s sudansko vlado o vzpostavitvi pomorske baze v Port Sudanu, ki bi Kremlju dala nadzor nad Rdečim morjem in Sueškim prekopom, ključnim prehodom za globalni ladijski promet. Rusija se je – s pomočjo Wagnerjevih plačancev – vpletla tudi v libijsko državljansko vojno. Wagnerjevi plačanci pa so prisotni tudi v Srednjeafriški republiki in Mozambiku, vpliv pa imajo tudi v še nekaj drugih afriških državah.

Rusija se na svetovnem Jugu, zlasti pa v Afriki in Aziji, poskuša predstaviti kot sila, ki se zoperstavlja zahodnemu neokolonializmu, in tako pridobivati simpatije prebivalstva v tem delu sveta.

Putin piha na dušo prebivalcem svetovnega Juga

Tako ne preseneča, da je ruski predsednik Vladimir Putin septembra 2022 v svojem govoru ob enostranski priključitvi štirih zasedenih ukrajinskih regij k Ruski federaciji med drugim govoril o zahodnem satanizmu ter zahodnem kolonializmu oziroma o zahodni kolonialni preteklosti.

Avgusta lani je v Južni Afriki potekalo srečanje držav Brics (Brazilija, Rusija, Indija, Južna Afrika in Kitajska). Putin zaradi naloga Mednarodnega kazenskega sodišča za njegovo aretacijo zaradi vojne v Ukrajini ni prišel osebno, ampak je imel nagovor s pomočjo videopovezave. V govoru je med drugim omenil, da je Brics alternativa zlati milijardi ljudi, ki obvladujejo svet. Foto: Guliverimage

"Zahod ... je svojo kolonialno politiko začel že v srednjem veku, nato pa so sledili trgovina s sužnji, genocid indijanskih plemen v Ameriki, ropanje Indije, Afrike, vojne Anglije in Francije proti Kitajski ... Kar so storili, je bilo, da so cele narode zasvojili z drogami (namig na britansko prodajo opija Kitajcem, op. p.) in namenoma iztrebili cele etnične skupine. Zavoljo zemlje in virov so lovili ljudi kot živali. To je v nasprotju z naravo človeka, resnico, svobodo in pravičnostjo," je po poročanju Reutersa tudi povedal Putin.

Sinteza ruske caristične in komunistične sovjetske politike

Če poskuša Putin pridobivati simpatije zahodne desnice s proti-LGBT retoriko in zagovarjanjem tradicionalizma (pri tem nadaljuje politiko carske Rusije, ki se je v 19. stoletju imela za reakcionarno negacijo zahodnega liberalizma), pa piha na dušo prebivalcem svetovnega Juga s protikolonialno retoriko v slogu komunistične Sovjetske zveze.

Glede na to ne preseneča, da je v rusko govorečem svetu zelo priljubljena teorija zlate milijarde (rusko zolotoj milliard). Izraz zlata milijarda si je že konec 80. let preteklega stoletja (torej v času komunistične Sovjetske zveze) izmislil ruski novinar Anatolij Cikunov (pri širjenju izraza je uporabljal psevdonim A. Kuzmič).

Putin kot branilec revnega sveta pred zlato milijardo

Izraz zlata milijarda označuje milijardo najbogatejših ljudi oziroma prebivalce bogatega, razvitega Zahoda. Ta zlata milijarda po prepričanju številnih Rusov vlada preostalemu, revnemu delu sveta. Svoje bogastvo si je nabrala z izkoriščanjem preostalega človeštva, še trdijo zagovorniki zlate milijarde. Teorijo zlate milijarde je v rusko govorečem svetu zelo populariziral protizahodno in protiliberalno usmerjeni ruski znanstvenik Sergej Kara-Murza.

Moskva poskuša čim več držav svetovnega Juga, zlasti afriške države, pritegniti v svojo orbito z izvozom žita. Foto: Guliverimage

Putin sam je omenjal zlato milijardo avgusta 2023 na srečanju držav BRICS. Po videopovezavi je zatrdil, da je BRICS alternativa milijardi ljudi, ki obvladujejo svet. "Države tako imenovane zlate milijarde delajo vse, da ohranijo stari unipolarni svet. To jim ustreza, od tega imajo dobiček. Vsi podpiramo oblikovanje novega večpolarnega sveta, ki bi bil resnično uravnotežen. Ki bi upošteval interese čim širšega kroga držav. Kar bi odprlo možnosti za uporabo različnih razvojnih modelov in s tem prispevalo k raznolikosti nacionalnih kultur in tradicij," je po poročanju ruske agencije Tass še dejal v svojem govoru.

Rusija poskuša svetovni Jug privezati nase z izvozom hrane

Kot piše češki medij Echo24, to ni bilo prvič, da je Putin omenjal zlato milijardo. O njej je govoril že na azijsko-pacifiškem vrhu leta 2000. "Svet je približno razdeljen po osi sever-jug, med tako imenovano zlato milijardo in preostalim človeštvom," je povedal. Zlato milijardo je omenjal tudi leta 2022.

Rusija si zavezništva držav svetovnega Juga ne poskuša pridobiti samo z ideologijo, tj. s protizahodno retoriko, ampak tudi s pomočjo izvoza hrane. Rusija je vodilna izvoznica pšenice na svetu, v času vojne v Ukrajine pa je po zaslugi oviranja ukrajinskega izvoza pšenice svoj izvoz še povečala.

Ruska pšenična mehka moč

Kot piše Politico, je Rusija lani v države Afrike in Azije, kjer vladajo Moskvi naklonjene oblasti, poslala na sto tisoče ton brezplačnega žita. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov pa je podpisal donosne pogodbe o izvozu hrane z Brazilijo, Mehiko in drugimi latinskoameriškimi državami, ki jim je ekstremno vreme lani zdesetkalo letino.

"Popolnoma drži, da Rusija uporablja svoj izvoz hrane, zlasti izvoz pšenice, kot obliko mehke moči," je za Politico dejala Caitlin Welsh, direktorica Globalnega programa za varnost hrane in vode pri Centru za strateške in mednarodne študije ter soavtorica nedavnega dokumenta o vse večji prevladi Rusije na svetovnih kmetijskih trgih na račun Ukrajine.