To je država, v kateri ima Prigožinov Wagner rudnike zlata

Od sobote, ko so izbruhnili spopadi med vojsko in paravojaško organizacijo RSF (angleška kratica za Sile za hitro posredovanje), je v Sudanu po trenutnih podatkih umrlo že več kot 270 ljudi. Glavno žarišče spopadov je prestolnica Kartum.

Vzrok spopadov

Spopadi so izbruhnili po večtedenskem sporu med poveljnikom sudanske vojske Abdelom Fatahom al Burhanom in njegovim namestnikom Mohamedom Hamdanom Dagalom, ki poveljuje RSF.

Generala, ki vodita Sudan od vojaškega udara leta 2021, naj bi se razhajala predvsem glede načrtovane vključitve RSF v redno vojsko. To je bil tudi ključni pogoj za končni dogovor in posledični prehod na civilno vlado, s katerim naj bi se končala politična kriza v Sudanu.

Boj med konservativno elito in privrženci arabskega socializma?

Po mnenju nemškega poznavalca islamskega sveta Reinharda Schulzeja gre v vzhodnoafriški državi za spopad med nacionalno-konservativno desnico, ki ima oporo predvsem v starih elitah okoli predsednika al Burhana, in med vojaško elito mlajše generacije, ki sanja o oživitvi arabskih socialističnih idealov pod vladavino močnega voditelja Dagala.

Po državnem udaru leta 2019 je sledil nov državni udar leta 2021. Od takrat do izbruha zadnjih spopadov je Sudan vodil svet generalov, ki sta ga vodila poveljnik vojske Abdel Fatah al Burhan (na fotografiji) in njegov namestnik, ki je zdaj postal sovražnik, Mohamed Hamdan Dagalo, znan tudi kot Hemedti. Kot piše britanski spletni medij Unherd, Al Burhan in Dagalo predstavljata dva dela Sudana. Al Burhan predstavlja Sudance, ki živijo ob reki Nil, Dagalo pa Sudance, ki živijo na puščavskem in hkrati družbenem obrobju države. Foto: Guliverimage

Sudanska zgodba pa je zanimiva tudi v širšem geopolitičnem kontekstu. Leta 2017, ko je državi še vladal dolgoletni avtokrat Omar al Bašir, so v državo prišli tudi pripadniki zasebne vojske Wagner Jevgenija Prigožina. Al Bašir se je namreč želel obdržati na oblasti s pomočjo Kremlja. Tako je na obisku v Sočiju novembra 2017 ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu ponudil, da je Sudan lahko njegova vrata v Afriko, piše švicarski medij Watson.

Rusi odpirajo "ruska vrata v Afriko"

Kmalu po al Baširjevem obisku v Putinovi poletni rezidenci v Sočiju je Meroe Gold, podjetje za rudarjenje zlata, ki deluje pod okriljem ruske družbo M Invest, začela v Sudan voziti ruske strokovnjake. Rusi so nato izkopano in predelano zlato z vojaškimi letali čez Sirijo pretihotapili v Rusijo. O tem je julija lani prva poročala ameriška televizija CNN. Po izračunih CNN je šlo za zlato, vredno 13,4 milijarde dolarjev, po izračunu medija Bloomberg pa je bila vrednost zlata štiri milijarde dolarjev.

Leta 2020 so ZDA uvedle sankcije proti M Investu, saj je preiskava ameriškega ministrstva za finance pokazala, da je M Invest le krinka skupine Wagner. Ta skupina je bila že leta 2017 na seznamu ameriških sankcij.

Plačanci skupine Wagner varujejo rudnike

Poznavalec rusko-afriških odnosov Samuel Ramani z oxfordske univerze je za Al Džaziro povedal, da pripadnike skupine Wagner predvsem uporabljajo za varovanje rudnikov, zlasti nahajališč zlata. Med protesti proti al Baširju leta 2019 pa je Wagner tudi dobil nalogo, da zaduši demonstracije.

Dagalo prihaja iz nomadskega arabskega plemena Rizejgat. Prve vojaške izkušnje je dobil v milici Džandžavid (kar pomeni hudiči na konju), ki je pred leti napadala stalno naseljene prebivalce sudanske regije Darfur. Leta 2013 je Dogalo Džandžavid preoblikoval v RSF in okrepil svojo moč. Danes je eden od najbogatejših ljudi v Sudanu, ki ima med drugim lastniške deleže v rudnikih. Foto: Guliverimage

Po enem od pokolov v Kartumu pa so wagnerjevce odpoklicali in jih spet omejili na varovanje rudnikov. Ti ležijo blizu meje s Srednjeafriško republiko.

Sodelovanje med Prigožinom in Dagalom

Leta 2019 je al Bašir padel z oblasti, a to ni pomenilo konca rusko-sudanskega sodelovanja. Tako kot strmoglavljeni al Bašir je Prigožinov znanec tudi voditelj RSF Dagalo. Prigožin in Dagalo sta tesno sodelovala že leta 2016 v Libiji, kjer se je Rusija vpletla v državljansko vojno. Wagner je sicer aktiven tudi v Maliju in Čadu.

Uradno je Prigožin v torek na ruski sporočilni platformi Telegram zanikal, da so v Sudanu pripadniki skupine Wagner. Prav tako za zdaj ni podatkov, da wagnerjevci sodelujejo v spopadih med sudansko vojsko in paravojaško skupino RSF.

Se bo Wagner vpletel v spopade?

Ramani je za Al Džaziro dejal, da Wagner za zdaj še ni dobil zelene luči Kremlja za bolj dejavno vlogo v Sudanu. "Če se bo spor prelevil v državljansko vojno in bo ogrožena Prigožinova rudarska dejavnost, pa bomo očitno videli dejavnejšo vojaško vlogo Wagnerja," je prepričan Ramani.