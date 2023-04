Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sudansko prestolnico Kartum že tretji dan pretresajo spopadi med vojsko in paravojaškimi silami RSF, število žrtev med civilisti pa se je po navedbah sudanskih zdravnikov do danes povečalo na skoraj sto, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Mednarodna skupnost poziva k takojšnji prekinitvi ognja in dialogu.