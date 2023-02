Papež Frančišek: Odložite orožje sovraštva

To "romanje miru" je prvi papežev obisk v Južnem Sudanu, odkar je ta država, v kateri je 60 odstotkov prebivalcev kristjanov, leta 2011 postala neodvisna od Sudana.

Približno 70 tisoč katoliških vernikov se je zgrnilo v mavzolej Johna Garanga, kjer so se udeležili maše na prostem. Papež je pozval politike, naj si prizadevajo za končanje krvavih spopadov, ki že leta pestijo državo. Izrazil je tudi sožalje milijonom beguncev.

"Odložimo orožje sovraštva in maščevanja. (...) Premagajmo neodobravanje in odpor, ki so sčasoma postali kronični in tvegajo, da bodo plemena in etnične skupine postavili druga proti drugi," je dejal Frančišek.

Papež Frančišek upa, da bodo prebivalci Južnega Sudana zgradili spravljivo prihodnost

Izrazil je upanje, da bodo prebivalci Južnega Sudana, države, ki je že približno polovico svojega mladega življenja v vojni, "zgradili spravljivo prihodnost".

Papež Frančišek je s tem zaključil svoje romanje po srednji in vzhodni Afriki, v okviru katerega je obiskal tudi Demokratično republiko Kongo, ter odpotoval nazaj v Vatikan, poroča nemška tiskovna agencija dpa.