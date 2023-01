Papeža Frančiška ob prihodu v DR Kongo pričakala množica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Papež Frančišek je danes prispel v Demokratično republiko Kongo, kjer ga je v Kinšasi pričakala množica ljudi. "Na to potovanje sem čakal eno leto," je povedal novinarjem med poletom v Afriko, kjer bo poleg DR Kongo obiskal še Južni Sudan. Državi bi moral namreč obiskati že lani.

Na letališču N'djili, ki je od središča Kinšase oddaljeno okoli 25 kilometrov, se je ob papeževem prihodu zbrala velika množica ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po pozdravni slovesnosti na letališču bo Frančiška v predsedniški palači sprejel predsednik DR Kongo Felix Tshisekedi, nato bo imel papež prvega od 12 govorov med potovanjem. V njih bo nagovoril oblasti, diplomatski zbor in predstavnike civilne družbe. Na sredini maši na prostem, ki jo bo daroval Frančišek, pričakujejo več kot milijon ljudi.

"Zelo sem si želel iti tudi v Gomo, vendar zaradi vojne ne morem," je na letalu še dejal papež. V vzhodnem delu DR Kongo, kjer je mesto Goma, se namreč gibljejo številne oborožene skupine, vključno z zloglasno milico M23.

Papež bo v prestolnici ostal do petka

V prestolnici DR Kongo bo papež ostal do petka, nato pa bo dva dneva preživel še v Jubi, glavnem mestu Južnega Sudana, kjer se mu bodo pridružili voditelji Anglikanske in Škotske cerkve.

Prednostna naloga Frančiškovega obiska je posredovati sporočilo miru in sprave, saj tako DR Kongo kot Južni Sudan pestijo družbena nepravičnost in revščina, etnično sovraštvo ter oboroženi spopadi.

"Vedno pridiga o miru, kamorkoli gre, in mir je nekaj, kar resnično potrebujemo," je za AFP povedala Maggie Kayembe, ena od tistih, ki so prvega moža Katoliške cerkve pričakali na letališču.

Papež bi moral sicer DR Kongo in Južni Sudan obiskati že julija lani, a so mu to preprečile težave s kolenom, zaradi katerih je zadnje mesece uporabljal invalidski voziček. Tudi tokrat se bo 86-letnik verjetno večinoma gibal s pomočjo invalidskega vozička, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

To je Frančiškovo 40. apostolsko potovanje v tujino, odkar je leta 2013 postal papež, in njegov peti obisk v Afriki.