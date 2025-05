Papež Leon XIV. obiskal grobnico svojega predhodnika

Papež Leon XIV. je v soboto obiskal grobnico svojega predhodnika, papeža Frančiška v baziliki Marije Snežne v Rimu, kjer je tudi molil, so sporočili iz Vatikana. Pred tem je v okviru svoje prve poti zunaj Vatikana obiskal avguštinsko cerkev v kraju Genazzano blizu Rima, poročajo tuje tiskovne agencije.

Novi papež Leon XIV. je v soboto nepričakovano obiskal grobnico svojega predhodnika, pred katero je pokleknil in molil, je razvidno iz fotografije, ki jo je objavil Vatikan.

Bazilika je še vedno polna vernikov, ki se želijo pokloniti papežu Frančišku, ki je umrl pred tremi tedni.

Že pred tem pa je papež Leon XIV., ki prihaja iz reda avguštincev, v okviru svojega prvega obiska zunaj Vatikana odpotoval v bližnji kraj Genazzano, kjer je obiskal avguštinsko cerkev Matere dobrega sveta.

Ameriškega kardinala Roberta Francisa Prevosta so kardinali za papeža izvolili v četrtek v četrtem krogu glasovanja. Devetinšestdesetletnik, ki ima perujsko in ameriško državljanstvo, je postal 267. papež, duhovni poglavar 1,4 milijarde katoličanov na svetu in naslednik argentinskega papeža Frančiška. Danes bo imel prvi nagovor z osrednjega balkona bazilike svetega Petra, pri čemer v Vatikanu pričakujejo okoli 150 tisoč vernikov.