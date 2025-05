John Prevost, brat papeža Leona XIV., razkril, kako je novi papež dobil ime #video

Papežev starejši brat John Prevost je za chicaški Daily Herald razkril presenetljive podrobnosti njunega telefonskega pogovora, ki se je zgodil, tik preden je njegov brat skupaj s 132 drugimi kardinali vstopil v Sikstinsko kapelo.

"Vprašal me je: 'Kako naj mi bo ime?'" je razkril John Prevost, ki živi v predmestju Chicaga. "Začela sva naštevati imena brez prevelikega razmišljanja. Rekel sem mu, naj ne bo Leon, ker bo trinajsti," se je spominjal starejši brat. "A zdi se, da je zadevo malce raziskal in ugotovil, da bi bil pravzaprav štirinajsti," je dodal.

Pogovor televizije ABC z Johnom Prevostom:

John Prevost je dejal, da je bil tako kot vsi drugi tudi on šokiran, ko je bil njegov mlajši brat, ki je odraščal v Chicagu, imenovan za poglavarja Katoliške cerkve. "Res si nisem mislil, da se bo to zgodilo, ampak obstajala je majhna možnost. Sem bil pa res presenečen, ko so omenili njegovo ime."

Leon Veliki, Leon III. in Leon XIII.



Veliko se ugiba o tem, zakaj si je novi papež izbral to ime. Gre sicer za latinsko ime za leva. Po najpogostejši razlagi naj bi bil navdušen nad Leonom XIII., ki je papeževal med letoma 1878 in 1903 ter je znan po zavzemanju za pravice delavcev in po graji nebrzdanega kapitalizma, pa tudi socializma.

Omenjajo tudi Leona Velikega, ki je prvi papež s tem imenom in je papeževal med septembrom 440 in novembrom 461. Najbolj znan je po zgodbi, da je leta 452 osebno prepričal hunskega vladarja Atila, naj ne napade Rima. Znan papež z imenom Leon je tudi Leon III., ki je Katoliško cerkev vodil med letoma 795 in 816. Leta 800 je frankovskega kralja Karla Velikega okronal za cesarja.