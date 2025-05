Skrivnost: zakaj si je novi papež izbral ime Leon XIV.?



Novi papež je Američan Robert Francis Prevost #video



Kaj vse vemo o novem papežu? #video



Iz sveta se vrstijo čestitke novemu papežu, Donald Trump je navdušen

Novi papež Leon XIV. je 3. februarja še kot Robert Francis Prevost na svojem profilu na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, zapisal: "JD Vance se moti. Jezus od nas ne zahteva, da svojo ljubezen do drugih razvrščamo po pomembnosti."

JD Vance is wrong: Jesus doesn't ask us to rank our love for others https://t.co/hDKPKuMXmu via @NCRonline