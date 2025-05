Skrivnost: zakaj si je novi papež izbral ime Leon XIV.?

Kardinal Robert Francis Prevost, ki je bil izvoljen za novega papeža, si je izbral ime Leon XIV. Z izbiro imena novi papež tradicionalno da namig, kakšen bo njegov program. Zato se seveda ugiba, zakaj je novi papež izbral ime Leon XIV. Zadnji papež z imenom Leon je bil Leon XIII., ki je uvedel socialni nauk kot del katoliške doktrine in je dobil vzdevke, kot sta socialni papež in papež delavcev.

Bo novi papež Leon XIV. nadaljeval delo Leona XIII.? To se sprašujejo številni, ko so izvedeli, katero ime si je izbral papež. Ime Leon so nosili številni papeži. Prvi papež s tem imenom je bil Leon Veliki (papeževal med septembrom 440 in novembrom 461). Najbolj znan je po zgodbi, da je leta 452 osebno prepričal hunskega vladarja Atila, naj ne napade Rima.

Papež, ki je oblikoval cerkveni družbeni nauk

Zadnji papež z imenom Leon je bil Leon XIII., ki je Katoliško cerkev vodil od 20. februarja 1878 do 20. julija 1903. Rodil se je kot Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci 2. marca 1810 v kraju Carpineto Romano v bližini Rima.

Bo papež Leon XIV. nadaljeval delo papeža Leona XIII.? Foto: Guliverimage

Papež Leon XII. je najbolj znan po svoji okrožnici oziroma encikliki Rerum Novarum (sl. Nove stvari) iz leta 1891, v kateri se je zavzel za pravice delavcev do poštene plače, varnih delovnih pogojev in ustanovitve sindikatov.

Proti (nebrzdanemu) kapitalizmu in socializmu

Po drugi strani pa je tudi potrdil pravico do lastnine in svobodnega podjetništva. Tako je hkrati zavrnil socializem kot nebrzdani kapitalizem. S to encikliko si je pridobil vzdevke, kot sta socialni papež ali papež delavcev.

Vpliv na krščansko socialno gibanje na Slovenskem

Družbeni nauk Cerkve, kot ga je začrtal papež Leon XIII. v okrožnico Rerum novarum, je vplival tudi na krščansko socialno gibanje, tudi na krščansko socialno gibanje na Slovenskem, katerega znani predstavnik je bil Janez Evangelist Krek.