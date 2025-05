267. papež v zgodovini Katoliške cerkve je postal Robert Francis Prevost. Američan bo papež Leon XIV. Kardinali so ga izvolili v četrtem krogu glasovanja. Iz dimnika Sikstinske kapele se je pokadilo malo po 18. uri. Veselje na trgu svetega Petra je nepopisno, igra godba, prišla je švicarska garda, zazvonili so zvonovi.

Novi poglavar Rimskokatoliške cerkve je danes postal ameriški kardinal Robert Francis Prevost, ki si je izbral ime Leon XIV., je zbrani množici na Trgu sv. Petra po sporočilu "habemus papam" povedal kardinal protodiakon Dominique Mamberti.

Zdaj, ko je beli dimni signal ugasnil, čakamo, da se novi papež pojavi na balkonu s pogledom na Trg svetega Petra. Tradicionalno se to zgodi približno 30 do 60 minut po dimnem signalu. Razglašeno bo njegovo papeško ime, novi papež pa bo nato na kratko spregovoril in izrekel molitev. Njegovo uradno kronanje bo potekalo nekaj dni po izvolitvi. Zadnja dva papeža sta bila inavgurirana na Trgu svetega Petra.

Novega papeža je pričakovati na balkonu bazilike svetega Petra. Foto: Reuters

Iz Sikstinske kapele se je pokadil bel dim, kar pomeni, da so kardinali na konklavu izvolili novega papeža. Odločitev o tem, kdo je bil izvoljen, naj bi v kratkem sporočil najstarejši kardinal Dominique Mamberti, seveda če sam ni bil izbran za papeža. V tem primeru bi ime novega papeža razkril kardinal Mario Zenari.

Izvolitev novega papeža je v Vatikanu in po svetu, tudi v Sloveniji, pospremilo zvonjenje zvonov.

Danes jim je uspelo izvoliti njegovega naslednika, ki je moral zbrati dve tretjini glasov od 133 kardinalov.

Do izvolitve od sveta odrezani volivci v Sikstinsko kapelo pokličejo tajnika kardinalskega zbora in papeškega ceremonierja. Izvoljeni kardinal mora nato pred kardinali uradno sprejeti položaj in navesti papeško ime, ki si ga je izbral.

Ob uradni zabeležki novoizvoljeni papež pridobi popolno oblast nad Cerkvijo in konklave se uradno zaključi. Kardinali novemu papežu obljubijo poslušnost.

Zatem ga pospremijo v t. i. sobo solz, predprostor Sikstinske kapele, kjer prejme papeška oblačila in dodatke, med drugim duhovniško haljo, ogrinjalo, imenovano moceta, in belo čepico.

Veselje na trgu svetega Petra je nepopisno. Foto: Reuters

Izbira posameznih kosov oblačil je stvar osebne odločitve novega papeža. Frančišek je denimo odklonil razkošno rdeče ogrinjalo in se je namesto tega odločil za preprosto belo haljo.

Na balkonu bazilike svetega Petra nato kardinal protodiakon - trenutno je to Dominique Mamberti - naznani novega papeža z besedami: "Annuntio vobis gaudium magnum ... habemus papam! (Oznanjam vam veliko veselje ... imamo papeža).

Novi papež se nato predstavi vernikom, zbranim na Trgu svetega Petra in jim podeli apostolski blagoslov.

Množica vernikov na trgu svetega Petra. Foto: Reuters

Kardinali so se v Sikstinski kapeli zbrali na prvem od dveh popoldanskih glasovanj, potem ko dopoldne po dveh krogih nihče od njih ni zbral dovolj glasov, da bi ga izvolili za novega papeža.

Prvo glasovanje naj bi se zaključilo okoli 17.30. Če bo uspešno, se bo iz dimnika Sikstinske kapele pokadil bel dim. V nasprotnem primeru bo sledil nov krog glasovanj, njegov rezultat pa bodo s črnim ali belim dimom sporočili okrog 19.00.

Za tesno zaprtimi vrati vatikanske Sikstinske kapele poteka postopek izvolitve novega papeža - konklave. Volitve so tajne, kardinalom volivcem pa je ves čas prepovedan stik z zunanjim svetom. V domu svete Marte, kjer kardinali bivajo v času konklava, zaradi stroge tajnosti ne strežejo hrane, v katero bi bilo mogoče skriti sporočila.

Hrana, ki bi jo teoretično lahko uporabili za posredovanje skritih sporočil, kot so denimo ravioli, cel piščanec in šparglji, po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa ne sme biti prisotna na jedilniku v Domu svete Marte, kjer trenutno biva 133 kardinalov volivcev, ki te dni izbirajo naslednjega papeža.

Celega piščanca kardinalom ne smejo postreči, saj bi se v njem lahko skrivalo sporočilo. Foto: Shutterstock Kuharji in preostali člani osebja so med konklavom zavezani molčečnosti, enako kot kardinali volivci, v primeru kršitev pa jim grozi izobčenje iz Cerkve.

Več stoletij stari kulinarični predpisi za konklave sicer določajo skromne obroke in zelo malo vina za kardinale, katerih povprečna starost je običajno precej visoka - tokrat znaša 72 let. Sladice strežejo le ob nedeljah, če na ta dan poteka konklave.

Ena od dovoljenih jedi so na primer testenine z maslom in parmezanom ter malo popra.

Če kardinali v treh dneh ne izvolijo papeža, se volitve namreč prekinejo za en dan.

Papeža lahko izbirajo kardinali, mlajši od 80 let. Tokrat prihajajo iz 71 držav, prvič doslej jih je manj kot polovica iz Evrope, kar 108 pa jih je imenoval papež Frančišek, ki je 21. aprila umrl po 12 letih na čelu Cerkve.

Za izvolitev sta potrebni dve tretjini veljavnih glasov vseh navzočih kardinalov elektorjev, kar tokrat pomeni 89 glasov.

Novoizvoljeni papež se po izvolitvi iz Sikstinske kapele odpravi v sobo, imenovano soba solz. V njej ga že čakajo nova obleka in čevlji. Preobleče se in napiše svoje papeško ime. Ime je dobila po solzah, saj novega papeža takoj po izvolitvi tako preplavijo čustva, da se težko zadrži, da ne bi zajokal.

Več preberite tukaj.

Soba solz se nahaja tik ob Sikstinski kapeli. Foto: Vatican Media

V Vatikanu se je nekaj minut pred poldnevom iz dimnika Sikstinske kapele pokadil črn dim. To pomeni, da kardinali v prvih dveh današnjih glasovanjih niso izvolili novega papeža. Danes bodo kardinali glasovali vsaj še dvakrat. Kandidat mora zbrati najmanj dvotretjinsko večino glasov vseh navzočih kardinalov elektorjev, kar tokrat pomeni 89 glasov.

Dekan kardinalskega zbora Giovanni Battista Re je danes izrazil upanje, da bo novi papež izbran še danes, poročajo tuje tiskovne agencije. Med obiskom v mestu Pompeji je Re dejal: "Upam, da bom, ko se bom zvečer vrnil v Rim, pričakal bel dim."

Prvi dan glasovanja sicer še ni bilo pričakovati izvolitve novega papeža. Na zadnjih dveh konklavih se je beli dim iz dimnika Sikstinske kapele pokadil drugi dan.

Papež lahko sam izbere svoje ime

Papež, ki ga na konklavu izvolijo kardinali, lahko sam izbere ime, pod katerim bo vodil Rimskokatoliško cerkev. Pri tem ima več možnosti: med drugim se lahko odloči za latinsko različico krstnega imena, ime enega od svojih predhodnikov ali pa ime katerega od svetnikov.

V skladu s cerkvenimi pravili mora novoizvoljeni papež svoje ime izbrati takoj po izvolitvi. Ime ni nepomembno, saj poznavalcem Vatikana pove, kakšna bo prihodnja usmeritev novega vrhovnega poglavarja Cerkve.

Poglavarja Cerkve izbira 133 kardinalov, mlajših od 80 let, kar je največ doslej. Prihajajo iz 71 držav, prvič do zdaj jih je manj kot polovica iz Evrope, 108 jih je imenoval Frančišek.

Volitve novega papeža, ki potekajo za tesno zaprtimi vrati Sikstinske kapele, pozorno spremljajo svetovni mediji, na Trgu svetega Petra pa so številni verniki, ki čakajo, kdaj bo beli dim naznanil 267. papeža v zgodovini Katoliške cerkve.