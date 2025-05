Mašo po namenu za izvolitev novega poglavarja Katoliške cerkve vodi dekan kardinalskega zbora Giovanni Battista Re. V pridigi je opozoril na težke in kompleksne okoliščine v svetu, ki čakajo novega papeža.

Kaj je povedal v pridigi?

"Tu smo se zbrali, da bi prosili za pomoč Svetega duha, ki naj nam nameni luč in moč, da bo izvoljen papež, kakršnega Cerkev in človeštvo v teh težkih in kompleksnih trenutkih zgodovine potrebujeta," je dejal.

Opozoril je na veliko odgovornost kardinalov pri sprejemanju tako pomembne odločitve. Pri njej morajo po njegovih besedah dati na stran vsakršne osebne razmisleke, v mislih pa imeti le Boga ter dobro Cerkve in človeštva.

"To je tudi poziv k ohranjanju enotnosti Cerkve (...), enotnosti, ki ne pomeni uniformnosti, temveč trdno in globoko skupnost v raznolikosti," je še dejal Re v pridigi, ki jo povzemajo tuje tiskovne agencije.

Bogoslužja se udeležujejo tudi kardinali, starejši od 80 let, ki ne bodo sodelovali na konklavu, med njimi je tudi Re, ki je star 91 let. Mašo na velikih zaslonih na Trgu svetega Petra spremljajo številni verniki.

Popoldne se bodo kardinali z volilno pravico malo pred 16. uro odpravili iz Doma svetega Marte v Pavlovo kapelo v Apostolski palači, kjer bo ob 16.30 potekala molitev. Od tam bodo odšli v bližnjo Sikstinsko kapelo, kjer se bo začel konklave. Ob 17.30 bodo morali ob izreku "extra omnes" prostor zapustiti vsi razen elektorjev.

Novega papeža izbira 133 kardinalov iz 71 držav

Poglavarja Cerkve izbira 133 kardinalov, mlajših od 80 let, kar je največ doslej. Prihajajo iz 71 držav, prvič doslej jih je manj kot polovica iz Evrope, 108 jih je imenoval Frančišek.

Volitve so tajne, ves čas volitev je kardinalom prepovedan stik z zunanjim svetom in so pod prisego zavezani molčečnosti. Da bi zagotovili popolno tajnost, morajo kardinali predati svoje telefone, Sikstinsko kapelo pa so že pred tem preverili za morebitne prisluškovalne naprave in v njej obenem namestili motilce signala.

Glasujejo tako, da na volilne lističe zapišejo ime tistega, za katerega po svojem prepričanju in navdihu Svetega duha menijo, da je najprimernejši za papeža. Glasujejo lahko največ štirikrat na dan – dvakrat dopoldne in dvakrat popoldne, dim se pokadi dvakrat dnevno.

Za izvolitev sta potrebni dve tretjini veljavnih glasov vseh navzočih kardinalov elektorjev, kar tokrat pomeni 89 glasov.

Danes bodo glasovali le enkrat

Kardinali bodo že ob zaprtju vrat v Sikstinsko kapelo danes prvič prejeli volilne lističe, ki jih nato izpolnijo z imenom kandidata in prepognjene polagajo na srebrn pladenj, s katerega jih nato premeščajo v posodo na mizo, postavljeno pred Michelangelovo fresko Poslednja sodba.

Danes naj bi glasovali le enkrat. Teoretično je mogoča izvolitev novega papeža že v prvem glasovanju, a tega danes še nihče ne pričakuje. Dim, ki bo sporočil rezultat, naj bi se iz dimnika nad kapelo pokadil okrog 19. ure. Izvolitev oznani bel dim, črn pa pomeni, da papeža še niso izbrali.