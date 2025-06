Krvav napad med molitvijo: odgovornost prevzela IS

"Samomorilski napadalec, povezan s teroristično skupino Daesh (IS), je vstopil v cerkev sv. Elije, odprl ogenj, nato pa se razstrelil z eksplozivnim pasom," so zapisali v uradni izjavi. Do eksplozije je prišlo med molitvijo vernikov v cerkvi v četrti Dweil’a, poroča France 24.

🇸🇾 BREAKING: A Suicide Bomber has blown himself up inside an Orthodox Church in Damascus, Syria during Sunday Mass.



25 people have died and 80 people have been hospitalized, with 30 of those in critical condition.



This is horrific. Please pray for Syrian Christians.



