Na Brezjah romanje bolnikov, invalidov in starejših

Narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje je eno večjih romanj v Cerkvi v Sloveniji. Na njem se, kot so sporočili iz revije Ognjišče, zbere več tisoč ljudi. Romanja se udeležijo tudi mladi, skavti, prostovoljci Karitas in malteški vitezi, ki pomagajo bolnim in ostarelim romarjem.

Današnjo mašo bo neposredno prenašal Radio Ognjišče. Na ta način bodo z dogajanjem na Brezjah lahko duhovno povezani tudi tisti, ki bodo zaradi bolezni ali starosti ostali doma, v domovih za starejše ali v bolnišnicah.

Prvo romanje je bilo v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah 19. avgusta 1969. Pozneje so ga zaradi velikega obiska preselili na trg pred baziliko. Romanje je iz skromnih začetkov prešlo v nekakšen narodni dan bolnikov, ki ga v Cerkvi po svetu sicer zaznamujejo na god lurške Matere Božje 11. februarja, v Sloveniji pa tretjo soboto v juniju.

Vsakoletno romanje na Brezje je le ena od oblik skrbi Cerkve na Slovenskem za bolnike, invalide in ostarele. Ta se kaže tudi z duhovnim oskrbovanjem bolnikov v bolnišnicah, domovih za ostarele in drugih podobnih zavodih. Mnoge župnije in pastoralna območja za bolnike in ostarele pripravljajo posebna srečanja. Številne župnije pa poskrbijo tudi organiziran prevoz romarjev na narodno romanje na Brezje.