Na Svetih Višarjah danes tradicionalno romanje treh Slovenij

Slovenci iz matične domovine, zamejstva in izseljenstva se bodo danes srečali na tradicionalnem romanju treh Slovenij na Svetih Višarjah pri Trbižu. Osrednjega srečanja Slovencev na stičišču slovenskega, romanskega in germanskega sveta se bo udeležila tudi državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar.

Tradicionalno romanje se bo začelo dopoldne s predavanjem umetnostnega zgodovinarja Ferdinanda Šerbelja. Opoldne bo sledila slovesna maša, ki jo bo z izseljenskimi in drugimi duhovniki daroval ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Srečanje se bo sklenilo s kratkim kulturnim programom na ploščadi za tamkajšnjo cerkvijo.

Tradicionalno, že 36. romanje treh Slovenij, organizirata Rafaelova družba in Zveza slovenskih izseljenskih duhovnikov v Evropi, sofinancira pa ga urad za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Lani srečanje odpadlo zaradi ujme

Srečanje Slovencev iz matične, zamejske in izseljenske Slovenije je ena od najbolj množičnih prireditev, povezanih s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Poteka vsako leto prvo nedeljo v avgustu na Svetih Višarjah. Lani je bilo odpovedano zaradi ujme, ki je prizadela Slovenijo in del zamejstva.

Svete Višarje so romarski kraj vseh narodov, ki živijo v Furlaniji-Julijski krajini, Sloveniji in na avstrijskem Koroškem, so pa tudi izjemno priljubljena turistična točka in smučišče. Na tradicionalnem romanju se ob lepem vremenu vsako leto zbere več sto vernikov.